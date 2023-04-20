Вопиющая несправедливость: из всех россиян антиподы есть только у бурятов

Поиск антиподов теперь упростился. Фото: Shutterstock

Антиподом, в географическом смысле, называют точку на поверхности земного шара, которая находится на противоположном конце одного из его диаметров. Антиподы – это еще и люди, которые там живут.

Раньше, чтобы получить представление о том, кто «под нами вверх ногами», надо было глянуть на глобус. А теперь не придется: китайцы расстарались - создали сайт с интерактивными картами. С их помощью можно за несколько секунд найти любое «антиподное место».

Под Москвой – водная гладь Тихого океана.

У многих городов есть свои противоположности. Например, под Шанхаем находится Буэнос Айрес, под Мадридом – Новая Зеландия, под Бангкоком - Перу. Прямо напротив новозеландских островов, которые так и называются Антиподы, находится Гатвиль-ле-Фар — коммуна в департаменте Манш на северо-западе Франции.

А вот у Москвы нет антипода. Вернее, он есть, но в океане – к западу от Южной Америки. Океан плещется под всей Россией. Исключение – Бурятия. Под ней – самый край Южной Америки. Конкретно под Улан-Уде в 12700 километрах «ходят вверх ногами» жители чилийского города Пуэрто-Наталес (Provincia de Ultima Esperanza).

Улан-Уде и его антипод в Чили.

С антиподом и Якутия. Но не якуты. Под их городом Мирный – Антарктида. А там никто не живет.

С антиподами не повезло не только россиянам – хоть какие-то есть. У американцев их совсем нет. Под ними вообще один океан – между Африкой и Австралией. Что не столь уж удивительно – водная поверхность занимает 71 процент площади земного шара.

От Улан-Уде до Пуэрто-Наталес чуть меньше 40 минут лёту.

КСТАТИ

За сколько можно пролететь Землю насквозь

Полет сквозь Землю пока может быть только гипотетическим. Но представить его себе можно. И даже рассчитать, сколь времени займет путешествие до антипода сквозь тоннель, просверленный из одного полушария нашей планеты в другое. Например, из Улан-Уде до Пуэрто-Наталес.

Необходимые расчеты ученые давно выполнили. Из любопытства, конечно. И сошлись на том, что, прыгнув в тоннель, выпрыгнешь из него через 42 минуты 12 секунд. Уже на другой стороне Земли.

Но не так давно научный журнал American Journal of Physics (AJP) счел необходимым опубликовать статью Александра Клотца (Alexander Klotz) - выпускника канадского университета Макгилла (McGill University in Montreal, Canada) - в которой тот поправил коллег.

Согласно уточненным данным, пролететь сквозь Землю можно быстрее – примерно, на 4 минуты.

Как объяснил Клотц, прежние теоретики не учли того, что плотность Земли меняется с глубиной - брали некое усредненное значение. В недрах - особенно в районе металлического ядра - планета гораздо плотнее. Гравитация там сильнее. Соответственно и ускорение, создаваемое за счет гравитационных сил, выше.

После внесенных в расчеты поправок получилось, что центр Земли прыгун пролетит со скоростью 29 тысяч километров в час. Далее начнет тормозить, приближаясь к выходу. И в итоге, доберется до антипода за 38 минут 11 секунд.