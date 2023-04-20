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20 апреля 2023 11:03

Мир в шоке – над Киевом вспыхнуло небо. Что это было: НЛО, метеорит или случайно сбитый спутник США?

Военные эксперты разобрали причины появления ярких вспышек над Киевом
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Падение неизвестного объекта осветило вечернее небо Киева.

Падение неизвестного объекта осветило вечернее небо Киева.

Фото: YouTube

Над причинами загадочных ярких вспышек в среду вечером над Киевом ломают голову обыватели и эксперты. Высказываются самые разные версии. О них обозреватель KP.RU поговорил с полковником запаса Главного штаба Воздушно-космических сил России, специалиста системы контроля космического пространства (СККП) Александром Волковым.

- Александр Николаевич, у вас есть догадки?

- Да, я много раз пересматривал эти видеокадры с яркими вспышками над Киевом. Говорил о них с коллегами. И что? Пока ни у кого, и у меня, в том числе, однозначных и окончательных выводов нет.

- И почему же?

- Да потому, что для каждой из версий не хватает пока убедительных доказательств.

- Какие же это версии и чего им не хватает? Давайте по порядку.

Версия 1: ЖЕЛЕЗЯКА NASA

- Одна из таких версий - уничтожение спутника NASA - Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Что значит "уничтожение"? По этому спутнику стреляли россияне или китайцы? Нет. Про украинцев я даже не говорю, - у них нет противоспутникового оружия. Да и зачем им "долбить" по спутнику своих хозяев? А если бы это делали мы или китайцы, то американские системы слежения за космосом это увидели, и сегодня бы Вашингтон орал на весь мир: "Нам объявили космическую войну!"

Зачем и Москве, и Пекину лишние неприятности, извините?

Эта версия отпадает.

Заходим с другой стороны — спутник США просто сошел с орбиты и сгорел по пути к Земле? Но NASA официально сообщает: аппарат RHESSI, который должен был упасть в ночь на 20 апреля, в момент вспышки над Киевом все еще был на орбите. Проехали.

Версия 2: БОЛВАНКА МАСКА

- Но есть еще предположение, что это свалился с орбиты или был сбит российской ракетой спутник Илона Маска. Его «Старлинк» ведь обеспечивает интернетом генштаб и машину пропаганды Украины.

- Еще раз - в версию физического уничтожения любого спутника США россиянами я категорически не верю. Да, таких спутников у Маска - сотни! Уничтожение одного ничего не решает. К тому же у нас есть "интеллигентные" противоспутниковые средства, с помощью которых можно, "без шума и пыли" ослепить спутник или же "вынести его электронные мозги". Несколько дней назад, кстати, Маск публично жаловался, что его спутники, обслуживавшие украинские штабы на поле боя, стали фурычить со сбоями... А почему? Тут я промолчу...

Версия 3: РУССКАЯ РАКЕТА

- А как вы относитесь к версии, что это украинская ПВО сбила нашу ракету, а вспышки давали догорающие элементы боеголовки?

- Если бы это была наша ракета, то украинцы с большой гордостью, радостью и помпой уже начали бы показывать миру ее обломки. Но ведь таких вещдоков до сих пор нет.

Версия 4: ИНОПЛАНЕТЯНЕ

- Остается еще одна версия - НЛО?

- Тут можно смеяться, а можно и серьезно поставить вопрос - где доказательства? Их опять-таки нет! Когда нет доказательств, начинаются сказки и фантазии. Это не ко мне. Это к братьям Гримм или к барону Мюнхгаузену...

Версия 5: ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

- Ну а вы, вы лично к какой версии склоняетесь больше?

- Я могу пока осторожно высказать свое личное мнение, что это, похоже на метеоритный удар. Но меня вот что мучает - почему именно над Киевом? Вам это не показалось странным?

- Конечно, показалось. Есть ответ?

- Так вот. Мне знакомый священник, с которым я говорил на эту тему, знаете, что сказал? Он привел некоторые закономерности. Ведь тот человек в Киево-Печерской Лавре, который участвовал в ее штурме и бросил на землю крест, умер прямо там же. Во дворе. А почерневшие кресты и купола в той же Лавре, - это не знамение? Вот и получается — это уже третий сигнал — Бог шельму метит. Шлет с неба последнее предупреждение...

Можете отнестись к этому как к мистике. Но под другими-то версиями оснований пока не больше.

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