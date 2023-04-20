Усиления профилактических мер в Кремле из-за нового коронавируса «Арктур» не планируется

В Кремле не обсуждают усиление санитарных мер после появления штамма "Арктур" в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила о повышенной опасности нового подварианта коронавируса «Арктур». Он оказался более заразным, умеющим обходить иммунную защиту. Всплеск заболеваемости в России прогнозируется к концу мая.

В связи с этим у пресс-секретаря президента на брифинге для российских и иностранных журналистов поинтересовались, планируются ли в Кремле какие-то дополнительные санитарные меры? Могут ли быть внесены изменения в график очных мероприятий и поездок главы государства в ближайшее время?

- Нет, никаких изменений нет и каких-то дополнительных мер пока у нас нет, - ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. - У нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, системы тестирования. Это все действовало. Но о каких-то усилениях пока речи не идет.