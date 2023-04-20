Обновлённый Starbucks под управлением Тимати за первый год погряз в убытках на 60 миллионов

Старбакс, а ныне - сеть кофеен Stars Coffee, которую выкупил Тимати по итогам прошлого года получила и убытки на 60 миллионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной, когда все предприниматели сводят дебет с кредитом за прошлый год, карманы наизнанку выворачивают и знаменитые рестораторы. Гастрономический бизнес для светских персонажей - любимая игрушка: свой общепит есть у Ксении Собчак, Владимира Познера, Михаила Галустяна, Григория Лепса и многих других звёзд. Вот только зарабатывать на имени удается далеко не всем.

Так, например, финансовые итоги-2022 на днях подвели рэпер Тимати и комик Гарик Харламов. И оба оказались в убытках.

Как выяснил сайт KP.RU, фирма "Хот Дог Бульдог", которую резидент Comedy Club открыл в партнерстве с матёрыми рестораторами, в прошлом году заработала 172 млн рублей - это общая выручка. Но расходы оказались куда больше, и в итоге продавцы сосисок в тесте вместо прибыли получили убытки на 56 миллионов.

Похожая история случилась с ООО "Арена" - под таким названием в базе юрлиц значится бывший Старбакс, а ныне - сеть кофеен Stars Coffee, которую выкупил Тимати и Ко. По итогам прошлого года продавцы кофе получили выручку в 380 миллионов рублей... и убытки на 60 миллионов.

Финансовые показатели сети кофеен ООО "Арена".

Так все-таки, озолотились бизнесмены или попали впросак? Каким цифрам верить - впечатляющим доходам или крупным убыткам, сайт KP.RU спросил у юриста Михаила Алексеева.

- Здесь возможно несколько вариантов, начиная от самого банального, когда бухгалтер что-то неправильно отразил в финансовой отчетности: такие ошибки до сих пор очень распространены, - объясняет юрист. - Во-вторых, не исключено, что речь идёт о крупных вложениях - например, открытии новых точек, либо переводах на счета других своих компаний, где требуются инвестиции. Если действовать по-правильному, то, имея несколько организаций, сначала надо получить прибыль и дивиденды в одной из них, заплатить налоги и дальше уже вкладывать в другие бизнесы. Но есть способ проще: со счета одной конторы напрямую переводить в другую под предлогом каких-то услуг. Это быстро и легко, хотя кривовато.

Однако, как бы там ни было, по бумагам получается, что положение дел у кофейной сети аховое.

Юрист Михаил Алексеев.

- При таком отрицательном балансе, как правило, директор должен подать на банкротство. Не зря в базе юрлиц система выдает низкие показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и эффективности организации. Поэтому всем, кто занимается бизнесом с привлечением личного бренда, как Тимати, я советую разобраться в этих тонкостях. Потому что банкротство не сулит ничего хорошего: это и репутационные потери, и привлечение руководителя к субсидиарной ответственности по долгам юрлица. А кроме того, к убыточным компаниям всегда будет повышенное внимание налоговой службы, например, возможна налоговая проверка, - предупреждает Михаил Алексеев.