Страшная тайна «лесопаркового маньяка»: Пока за решеткой сидел невиновный, жестокий психопат продолжал убивать и насиловать?

Корочкин отсидел почти весь срок

Челябинск, парк имени Гагарина, памятник Курчатову. Неподалеку от него в сумерках припаркован Mercedes, в котором уединилась пара. Предавшись любви, мужчина с девушкой не замечают, что все это время за ними внимательно наблюдают в кустах. Воспользовавшись моментом, неизвестный тихо подкрадывается к машине, открывает дверь и стреляет в упор в любовника. Девушке он приказывает выйти, называя распутной дамой. Убийца садится в машину и насилует жертву, после чего отпускает ее невредимой.

Так 20 лет назад в городе началась серия жестоких убийств, которые позже припишут «лесопарковому маньяку». В том же 2004 году полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 32-летний охранник местного университета Алексей Корочкин. Суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Но убийства продолжились. Сам же Корочкин даже спустя 19 лет отрицает свою вину. И сейчас может оказаться, что он действительно был непричастен ко всем этим преступлениям…

Корочкин после задержания

«БАНДИТСКИЕ РАЗБОРКИ»

«Лесопарковый маньяк» в Челябинске наделал немало шума. В том самом Mercedes, водитель которого стал первой жертвой убийцы, был родственник криминального авторитета – местный бизнесмен, азербайджанец Яша Абдулаев. Поэтому следователи поначалу подумали, что это бандитские разборки. Хотя пресса того времени и сомневалась на этот счет.

- Первый вопрос – почему киллер посчитал Абдулаева мертвым и не сделал контрольный выстрел? – задавалась вопросами пресса. – Непонятно, почему убийца не скрылся, а сел за руль автомобиля и отъехал в сторону? Потом изнасиловал официантку, сидевшую все это время в салоне. И самое главное – почему киллер оставил девушку – единственного свидетеля преступления – живой? Действия преступника не укладываются в логику жанра. Свою доброту он объяснил девушке тем, что она родилась под счастливой звездой. Следователи уверены, что преступление связано с криминальной деятельностью Абдулаева.

Пресса назвала убийцу «сантиментальным наемником». К слову, перед изнасилованием маньяк немного погулял с девушкой по лесу. А после - изучил ее документы, среди которых был пропуск в общежитие. При этом преступник забрал из авто телефон, оружие убитого – Сайгу – и деньги. Были здесь и небольшие нестыковки. Девушка не сразу подала заявление об изнасиловании. А через несколько месяцев. При этом на допросе оно проронила, что у преступника не было эрекции, поэтому все «было быстро».

Так пресса писала про первое убийство маньяка Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

«ТРИ НАПАДЕНИЯ КУРЧАТОВА»

Это первое убийство произошло 7 мая 2004 года. Через месяц в городе расстреляли и того самого криминального авторитета, который был родственником Абдуллаева, - 39-летнего Алиева. В этот раз преступник действовал профессионально. Жертву подкараулили возле подъезда, сделав два выстрела в голову и три в спину. Это убедило следствие в том, что идут бандитские разборки.

Однако 4 июня в городе громыхнуло новое преступление неподалеку от прошлого. В лесополосу на «ВАЗ» приехала очередная парочка, которая решила уединиться. В этот момент к ним подошел неизвестный и несколько раз выстрелил ухажеру в голову. Но дальше произошло неожиданное.

Преступник передумал. Проверив документы девушки, он заявил, что выполнял заказ, но ошибся. После этого он позволил вызвать скорую и милицию, а сам ушел.

В итоге подстреленного мужчину спасли врачи. (Позже эта выжившая жертва вновь появится в СМИ. В 2021 году мужчина устроил аварию в Челябинске, заявив, что пережил приступ эпилепсии. По одной из версий, это произошло как раз из-за пережитого нападения).

Место первого убийства - парковка у Памятника Курчатову Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Через месяц нападение повторилось. И вновь у памятника Курчатову. На этот раз ухажер взял «ВАЗ» у своего друга, чтобы поразвлечься с девушкой. Пара тоже так сильно увлеклась, что не заметила следящих за ними глаз. В этот раз преступник был с фонариком. Подойдя к машине, он застрелил водителя. Дальше все развивалось по уже известному сценарию: маньяк приказал девушке выйти из машины и одеться, назвав ее распутной женщиной. После чего пошел с ней прогуляться по парку, чтобы изнасиловать, пока тело ее возлюбленного остывало возле машины.

Обеим девушкам маньяк говорил, что убийство ему заказали. Детали самого изнасилования, как и в первом случае, довольно расплывчатые. О нем жертва также сообщила не сразу. После прогулки по лесу маньяк проводил девушку до ближайшей улицы, после чего сбежал.

- Во время прогулки с девушкой убийца принял звонок и сообщил: «Готово, можете забирать», - делится источник «КП». – Эти слова передала жертва. Был это сообщник или нет, неизвестно. Также как и был ли вообще звонок или это была продуманная инсценировка.

Алексей Корочкин на фоне ЮУрГУ, где работал охранником Фото: СОЦСЕТИ

«УБИЙЦУ ПОДСКАЗАЛИ БРАТКИ»

Два похожих убийства у памятника Курчатову и покушение начали вырисовываться в общий почерк и не бились с версией бандитских разборок. Жертвы, убитые у памятника, как рассказал источник «КП», не были между собой связаны. Это стало наводить на мысль о маньяке, а не киллере и «заказе», о котором сообщал преступник своим жертвам.

- Неизвестный нападал на тех, кто занимался сексом в парке, все происходило на одной и той же тропинке, - делится источник «КП». – Все преступления были как под копирку. Возможно, убийца удовлетворялся перед совершением преступлений. Возможно, только так он мог возбудиться.

Тот самый парк, сейчас он оживлен Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В городе началась шумиха. СМИ писали про «лесопаркового маньяка». Москва требовала от местной милиции найти его. Девушки описывали его как уверенного в себе мужчину, крепкого телосложения, ростом около 180 сантиметров, одетого в камуфляж.

- Три «глухаря» портили картину раскрываемости преступлений в Челябинске. И опера цеплялись за любую ниточку, - описывала «Комсомолка» в те года историю убийств. - Спасительным звонарем стал сторож крупного магазина, что неподалеку от лесопарковой зоны. Он сказал операм: «Братки радиозавода мне на сказал, что это Леха Корочкин людей мочит». Опера согласились: «Да, тамошняя братва на своей земле каждую сосну знает». Так и повязали охранника службы безопасности Южно-Уральского госуниверситета. А вуз тот стоит впритык к злосчастному парку. Интересно, что в суде позднее показания сторожа сочли малоправдоподобными и к делу не пришили: с какого такого перепугу братки станут сторожам докладывать?

«ИЗБЕЖАЛ ПОЖИЗНЕННОГО»

Алексей Корочкин подходил под общие описания – подтянутый, высокий. Мужчина до работы в вузе служил на таджикско-афганской границе, был прапорщиком, боксером-перворазрядником. В Таджикистане он встретил свою первую жену, от которой у него родилось двое детей. После развода переехал в Челябинск, нашел новую любовь - регистратора студенческой поликлиники Наталью, которая был старше него на восемь лет. Бывшая жена позже отправила детей мужу поездом. Однако воспитывать их он не стал. За дочкой стала смотреть тетя, а сына он отправил маме домой обратно. Сейчас парень живет в Москве, на странице своего отца он писал: «Найди себе нормальную женщину. Ты достоин большего».

4 июня 2004 года у спорткомлпекса «Полет» убийца выпустил пять пуль в во вторую жертву - 24-летнего парня Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Жернова правосудия закрутились, хоть в деле и оставалось много пробелов.

- У Корочкина были выбиты зубы, это сделала жена. Это сильно заметно, но ни одна из жертв не говорила об этом на допросах, когда описывала убийцу, - поделился с «КП» источник со стороны защиты. – Были составлены около пяти фотороботов, но они не были похожи на Корочкина. Жертвы к тому же говорили, что у преступника была половая слабость во всех случаях. Но у Корочкина нет с этим проблем.

Как бы там ни было, две жертвы опознали в Корочкине того самого маньяка. Одна девушка (выжившего мужчины) – не смогла это сделать. В итоге его признали виновным за два убийства и два изнасилования. По покушению же на убийство оправдали, благодаря чему Корочкин избежал пожизненного срока, получив 20 лет тюрьмы.

«ПОЧЕРК УБИЙСТВ ТОТ ЖЕ»

Однако убийства на этом не прекратились. После поимки Корочкина произошло серия новых похожих нападений. Первое из них случилось еще до того, как ему вынесли приговор.

- Была полночь, - описывает то нападение жертва Илья Панкратов, который работал водителем во вневедомственной охране. – Мы были с девушкой в машине. Тут в окно постучал мужчина в темной куртке и вязаной шапке. Моя подружка от неожиданности аж ойкнула. Я опустил стекло. Он представился охранником с лыжной базы (хотя никакой базы и близко не было), спросил все ли у нас нормально? Я кивнул. И вдруг щеку обожгло от боли. Пуля раздробила челюсть и застряла в шее. Я ударил по газам, отъехал метров на восемьсот и тормознул. Решил доехать до ближайшего экипажа ППС. Но только тронулся и потерял сознание. Мы врезались в столб.

Тогда здесь была глушь, сейчас - элитный жилой комплекс Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Мужчина и девушка выжили. К слову, пуля была выпущена из того же пистолета, из которого убили предыдущих жертв. Об этом, как писали, говорила экспертиза.

Новое нападение произошло в августе 2005-го года. Влюбленные отдыхали на заднем сиденье машины возле карьера, когда к ним подошел неизвестный с фонариком. В мужчину выстрелили дважды. Девушку выволокли из авто и попытались изнасиловать. Но у маньяка не было эрекции. Поэтому убийца пошел с ней гулять, рассказывая о том, что уже поведал немало таких парочек. Портрет преступника и внешний вид был тем же, что и в прошлых преступлениях.

Затем в том же августе 2005 года у того же самого карьера неизвестный напал на автобус, в котором спали муж с женой. Но на этом раз нападавших было двое. Мужчину убили, а женщину пытались утопить в авто, но она выжила.

Корочкин раньше служил на границе Фото: СОЦСЕТИ

После этого еще через неделю в лесопосадках за корпусом ЧелГУ пара сидела в авто, когда дверь открылась. Неизвестный в камуфляже выстрелил в молодого человека. К счастью, он выжил, вместе с девушкой они успели убежать.

В СМИ позже писали еще об одном преступлении, которое косвенно, но похоже на остальные. Пара познакомилась в кафе, после чего уехала вместе на машине. Оба пропали. Только через год в лесополосе нашли останки их тел. Обоих застрелили, автомобиль пары был сожжен.

«ТОТ САМЫЙ ПИСТОЛЕТ?»

После 2005 года убийства прекратились. А про «лесопаркового маньяка» все забыли, пока в 2023 году о нем не заговорили вновь. Дело в том, что вдова умершего челябинца решила сдать оружие своего мужа. Пистолет на всякий случай пробили. И тут он выстрелил.

- Баллистическая экспертиза показала, что из этого оружия, возможно, убивали жертв «лесопаркового маньяка», - поделился с «КП» источник. – Дело в том, что ствол оставляет на снаряде определенные следы. Благодаря им и удалось это установить. В те же года оружие так и не нашли.

Сейчас Корочкин до сих пор в колонии, ему осталось отбывать там один год. Официально СКР новости о найденном оружии не комментируют. Силовики пока не раскрывают и личность владельца пистолета. По одной из версий, им был местный охотник.

- Пишут, что он бывший силовик, но у нас нет такой информации, - продолжает источник «КП». – Он особо ничем не занимался. У самого же Корочкина после таких новостей появилась надежда, что его оправдают.

Мог ли погибший владелец оружия быть настоящим убийцей или подельником Корочкина, пока неизвестно. Сам Корочкин от общения с «КП» отказался. Об этом заявили в колонии, где он сейчас отбывает срок.

ВОПРОС РЕБРОМ

Какую компенсацию может получить Корочкин?

- На Западе этот мужчина, если его вдруг признают невиновным, вышел бы из колонии мультимиллионером, - делится почетный адвокат России Александр Островский. - У нас, скорее всего, посчитают среднюю зарплату, умножат ее на количество месяцев. Компенсируют расходы на адвоката. Это 1 или 1,5 миллиона рублей. Но я не помню таких оправдательных приговоров в России по делу о серийных убийствах.

А КАК У НИХ?

Ранее в феврале 2023 года в США оправдали 50-летнего Ламара Джонсона, который был осужден за убийство Маркуса Бойда, застреленного в октябре 1994 года. Мужчина был приговорен к пожизненному сроку, в тюрьме он провел 28 лет. Все это время осужденный утверждал, что невиновен и в момент убийства был со своей девушкой. Его подруга это подтвердила. Но другой обвиняемый в обмен на 7-летний срок в тюрьме дал показания против Ламара.

В январе 2020 в США оправдали 62-летнего заключенного Джерри Томаса, который отсидел в тюрьме 30 лет. Мужчина был приговорен к 50 годам колонии за покушение на убийство женщины. Жертва опознала в Джерри Томаса преступника.

В апреле 2014 года в США оправдали 51-летнего Джонатана Флеминга, который отсидел 25 лет за убийство своего друга. Освободивший Флеминга судья признал, что в момент преступления он отдыхал в другом месте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Могут ли наказать следователей?

- Сейчас, даже если Корочкина оправдают, уже никого не накажут. За эти 20 лет следователи и прокуроры вышли на пенсию, - считает Александр Островский. - 20 лет - это много для правоохранительных органов. Если бы люди еще служили, их бы привлекли к дисциплинарной ответственности. А к уголовной боюсь, что никого не смогут привлечь точно. Не помню таких случаев у нас.

О наказании для следователей и судей США, осудивших за убийство Ламара Джонсона, Джерри Томаса и Джонатана Флеминга, также не сообщалось.

А ЧТО СЕЙЧАС?

«Теперь это популярное место»

- Раньше бор, где происходили убийства, был запретной зоной. Туда ни ногой, как в темный лес из старых сказок. Всем было понятно, что тут людей убивают, насилуют и грабят, поэтому и делать тут нечего. А сейчас: гуляй, не хочу, - рассказывают жители Челябинска. - Тогда здесь была глушь, парк и пустота. Сейчас вырос элитный жилой комплекс. Это популярное «тусовочное» место, где отдыхают и занимаются спортом горожане.

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