В России предлагают ввести трехступенчатую систему образования: сколько будут учиться студенты

Нужен баланс между фундаментальными и прикладными областями знаний Фото: Анастасия Осипова

О новой отечественной системе высшего образования говорят уже год – с тех пор, как Россия заявила о выходе из Болонской системы. На заседании Российского Союза ректоров в МГУ министр Валерий Фальков предложил сделать ее трехступенчатой. Первая ступень - базовое (основное) высшее образование. Она заменит «болонский» бакалавриат и наш родной специалитет, взяв самое лучшее. Упор сделают на «практико-ориентированный подход к подготовке кадров», то есть с оглядкой на текущую ситуацияю на рынке труда.

- Нужен баланс между фундаментальными и прикладными областями знаний, - отметил министр. – Программа может быть реализована в разные сроки. Все будет зависеть от характера профессиональной деятельности выпускника, целей и потребностей рынка труда.

В зависимости от этих факторов учиться на первой ступени будут от 4 до 6 лет.

Вторая ступень - магистратура или специализированное высшее образование. Тут уже будет углубленная подготовка. На этот уровень можно будет поступить только после «базы». Сроки обучения -1-2 года (вместо двух фиксированных, как было до сих пор на магистратуре). Часть вузов считают, пояснил Валерий Фальков, что инженеров и айтишников по некоторым направлениям можно подготовить за год. Более того – вторая ступень не должна быть обязательной. Напротив, в министерстве хотят организовать все так, чтобы выпускник с базовым высшим мог свободно строить карьеру.

Третья ступень - аспирантура (адъюнктура). Тут уже будут готовить ученых, а принимать тех, у кого «база» не меньше пяти лет, или после магистратуры.

Дипломы, если проект реформы будет принят, тоже изменятся. Сейчас указывают только уровень образования (например, «бакалавр») и направление подготовки. Теперь добавят еще и срок обучения – чтобы вернуть вес документу, который сейчас нередко вообще не смотрят при трудоустройстве.