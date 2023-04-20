12 дней в невесомости: как банковские карты побывали за пределами Земли

Сегодня в широком прокате стартует главная киносенсация года - фильм «Вызов». Это проект Первого канала и «Роскосмоса». Съемки в невесомости, полет актеров на МКС - такого в истории еще не было. Это фильм о подвиге женщины-врача, которая должна за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Премьера во всех кинотеатрах страны стартует сегодня, 20 апреля.

Генеральным партнером «Вызова» выступил Тинькофф. Именно через его приложение по сюжету фильма главная героиня делает первый в мире денежный перевод с помощью банковского приложения с орбиты на Землю, чтобы выручить маму.

Киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова отправился на МКС 5 октября 2021 года. Уникальному полету предшествовали многочасовые тренировки и проверка здоровья. Съемочная группа тренировалась в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Киношникам пришлось учиться находиться в скафандрах, изучать конструкцию и оборудование МКС и корабля «Союз МС», а еще пройти испытания на центрифуге и в барокамере, подавать сигналы SOS с помощью солнечных датчиков, сдавать зачеты по действиям в нештатных ситуациях.

А еще съемочную группу учили выживать в условиях дикой природы – на случай, если при посадке их спускаемый аппарат собьется с курса и не попадет в расчетную точку.

Вместе со съемочной группой 12 дней в невесомости на борту МКС провели восемь карт Tinkoff Black Metal. Таким образом Тинькофф стал первым российским банком, отправившим свои карты в космос. Теперь стать владельцами «космических» карт с вечным бесплатным обслуживанием смогут зрители «Вызова», которые купят билеты на фильм до 30 апреля через приложение Тинькофф.

- Мы рады стать частью такого большого проекта, как «Вызов», и в очередной раз показать нашим клиентам и будущим зрителям, что нет ничего невозможного. Какое-то время назад никто не мог поверить, что может существовать банк без отделений, а сегодня есть Тинькофф. Аналогично было сложно представить, что можно создать художественный фильм в космосе, главными героями которого станут не только настоящие космонавты, но и актеры, прошедшие ускоренную подготовку, - отметил медиадиректор Тинькофф Михаил Горбунцов.