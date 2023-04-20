У Европы закончились санкции? Западные чиновники не знают, как еще «наказать» Россию

После начала спецоперации Европа ввела против России 10 пакетов санкций
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Целый год западные политики пытались удушить Россию в санкционных тисках, и вот, похоже, «наелись». «Если мы введем больше санкций, то исключений будет больше, чем мер!» - сказал некий чиновник Евросоюза на условиях анонимности английской газете Financial Times.
- Вводя антироссийские санкции, коллективный Запад изначально исходил из того, что наша экономика базируется только на энергодобывающем комплексе. Это, по их мнению, говорит об отсталой структуре экономики, и только экспорт нас выручает. Поэтому в Евросоюзе решили, что, ударив по энергоносителям, подорвут наши устои, - рассуждает финансовый аналитик Михаил Беляев. - Но их политики не учли, что современные компании России являются высокотехнологичными, и они имеют выход на очень широкий круг отраслей и производств внутри страны. А по экспорту мы сменили направление с Запада на Восток. Было нелегко, но мы справились. Второй удар нам попытались нанести в финансовой сфере. Но мировая банковская система устроена так, что позволяет произвести расчеты в любой другой валюте, кроме доллара.
По словам эксперта, до начала СВО наши связи с Западом были очень серьезными. И, пытаясь подорвать нашу экономику, они ударили по своим же поставщикам и покупателям. Сейчас, когда, европейцы подсчитали убытки и суммировали последствия, пришло понимание, что ущерба для их экономики от санкций чуть ли не больше, чем для нашей. Потому и признаются отдельные еврочиновники, что набор санкций у них, похоже, иссяк.
Означает ли это, что с новыми запретами в отношении России покончено? Вряд ли.
- Подобные заявления уже звучали после четвертого или пятого пакета санкций. Но они после этого еще несколько пакетов ввели, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Напомним, после начала спецоперации Европа ввела против России 10 пакетов санкций. В черном списке оказалось 1 275 наших граждан, а против российских компаний было введено 435 запретительных мер (подробнее см. в «Конкретно»). Сейчас ЕС активно обсуждает 11-й пакет. Непонятно только, что в него вносить. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новые меры коснутся прикрытия лазеек для обхода существующих санкций. В нем же, возможно, расширят список физических лиц.
Днем 20 апреля появилась новая информация из рубрики «Экономический шок». Как пишет американское агенство Bloomberg, Украина, США и некие страны-союзники рассматривают возможность «почти полностью» запретить экспорт в Россию. Подобная мера может радикально изменить санкционный порядок. Сейчас в Россию можно поставлять все, что не запрещено санкциями. Если такое нововведение примут, все будет наоборот — под запретом по умолчанию окажется абсолютно все, а на экспорт того или иного товара в Россию нужно будет получать разрешение.
По данным агентства, если эта угроза воплотится в жизнь, прежде всего пострадают автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы и косметика.
Первый «драконовский» пакет
Объявлен 22 февраля 2022 года сразу после признания Россией независимости республик Донбасса и за два дня до начала специальной военной операции
Запреты коснулись банка «Россия», Промсвязьбанк, ВТБ и всех коммерческих проектов, связанных с Донбассом. Плюс никаких российских ценных бумаг на европейских финансовых рынках.
Второй «самый жесткий» пакет
25 февраля 2022 года
В этот раз крылья подрезали авиации, запретив западным компаниям продавать России самолеты и запасные части к ним, передавать в лизинг и страховать воздушные суда. Кроме того, для нас закрыли европейское небо для полетов. В этом же пакете запретили поставки продукции двойного назначения.
Третий «морозный» пакет
26 февраля 2022 года
Были заморожены резервы Банка России и несколько наших банков оказались отключенными от международной платежной системы SWIFT.
Четвертый «более действенный» пакет
14 марта 2022 года
Запрет на импорт российской сталелитейной продукции и на экспорт в РФ «предметов роскоши» дороже €300. И больше никаких сделок с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Пятый «транспортный» пакет
11 апреля 2022 года
Нашим грузовым фурам полностью запретили въезжать на территорию Европы. Российским судам (с некоторыми исключениями) отныне нельзя заходить в порты ЕС. Ограничен импорт угля, калийных удобрений, цемента, икры и водки. Но самое главное – это удар по развитию СПГ. К нам запретили поставлять оборудование для производства сжиженного газа.
Шестой «вещательный» пакет
3 июня 2022 года
Сбербанк и Россельхозбанк отключили от SWIFT. Запрещено вещание телеканалов ВГТРК и «ТВ Центр» на европейской территории. Объявлен отложенный запрет на импорт российской нефти морским путем. Трубопроводной нефти это не коснулось.
Седьмой «смягчающий» пакет
21 июля 2022 года
В этом пакете впервые прозвучали смягчительные меры в отношении продовольствия из России в рамках черноморской зерновой сделки. Здесь же запрет на покупку и перевозку российских золота, химикатов и продукции машиностроения.
Восьмой «потолочный» пакет
6 октября 2022 года
Главный пункт в этих ограничениях - потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты до $60 за баррель. Плюс россиянам запретили владеть криптокошельками в Европе, а за обход – наказание.
Девятый «предпоследний» пакет
16 декабря 2022
На территории ЕС запретили вещание всех основных российских телеканалов. Заморожены активы Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка. Новые ограничения на поставки товаров и технологий двойного назначения - генераторов, приборов ночного видения, радионавигационного оборудования, химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и IТ-компонентов. Никаких инвестиций в горнодобывающий сектор России. Запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять их в Россию.
Десятый «пока финальный» пакет
25 февраля 2023 года
В отключке оказались Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф», Фонд национального благосостояния, Общероссийский народный фронт, ФГУП «Атомфлот».
Запрещен экспорт в Россию товаров — биноклей, компасов и всего того, что можно использовать в военных действиях. Ограничен импорт российских битума и синтетического каучука. Транзит по российской территории товаров двойного назначения тоже попал под санкции.