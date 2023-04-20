«Почему не защищаешь Родину?»: Невостребованный в Израиле актер Анатолий Белый пожаловался на хейт иностранцев

Анатолий Белый долго думал, прежде чем покинуть Россию и осудить СВО. Артист, обязанный практически всем (размером гонораров, обилию ролей и назначений в театре) России, Марине Голуб и МХТ им. Чехова, сбежал и начал, как водится, раздавать интервью направо и налево, чтобы сразу на новом месте обозначиться: я свой, я тоже не поддерживаю «эту страну». Паспорт после этого Белый оформил довольно быстро.

Одна из таких бесед вышла на днях на радио «Голос Берлина». Там заметно постаревший Анатолий долго размышлял об искусстве, рефлексии, поэзии, дурновкусии, Станиславском и творчестве, а потом, наконец, перешел к тому, чего от него (там) больше всего ждали. Актер искренне изумился, почему его хейтят и на родине, и за границей.

- Мне приходят эмоциональные сообщения в соцсети с вопросом «Что же ты родину не защищаешь с оружием в руках в окопе?», - признался артист. - Я оправдываю все эти эмоциональные перекосы. И понимаю их.

После Белый назвал Россию «страну-агрессором», в которой «прожил практически всю жизнь», но при этом добавил, что полученные на родине награды, премии и звания возвращать не собирается, ведь это «заработано, а не украдено».

- Не буду кривить душой, когда мне присвоили звание [заслуженного артиста России], мне было приятно, - признал актер. - И теперь меня изумляют полотна хейта, которые мне приходят в соцсети. Я их не удаляю. Не перечеркиваю прошлого и не собираюсь отказываться от этого звания. Заберут - пожалуйста. Хотя большой роли для меня это не имеет.

Актер вспомнил, как в детстве жил в советском Брацлаве (теперь — Винницкая область), а потом выучился и начал зарабатывать в России, поэтому спецоперация «отобрала» у него страну (Украину) и людей, которых он любил. При этом ехать в Киев помогать Анатолий не собирался, а играл спектакли в МХТ им. Чехова до последнего, пока оформлялись документы на репатриацию в Израиль — он называет это профессионализмом («Не смог подставить театр»).

В Израиле артист оказался не востребован, поэтому Белому пришлось ехать в Германию, чтобы хотя бы там найти русскоязычную аудиторию для сольного спектакля с говорящим названием «Я здесь».