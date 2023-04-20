Старики-разбойники: российские пенсионеры побили 10-летний рекорд по преступности

Поведение пожилых людей вполне вписывается в общую криминальную картину Фото: Shutterstock

Впервые за последние 10 лет доля пожилых людей, осужденных за уголовные преступления превысила 10%. Это следует из ежегодного отчета Судебного департамента при Верховном суде России, статистика опубликована на сайте суддепа. Доля стариков среди прочих разбойников стала расти с 2020 г., до этого с 2013 г. она была примерно на одинаковом уровне, а с 2018 г. даже стала снижаться.

Чаще всего в основе «пожилой» преступности — деньги. На первом месте идут различные кражи — от самых примитивных до совершенных в группе, с проникновением в жилище и даже в крупных размерах. А еще - неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, хранение наркотиков, незаконную торговлю алкоголем, фиктивная регистрация иностранцев на своей жилплощади. Причем по двум последним видам преступлений пенсионерки уверенно обходят пенсионеров, хотя в целом мужчины оказываются на скамье подсудимых более чем в 2 раза чаще, чем женщины.

Достаточно много и насильственных преступлений — от нанесения легкого вреда здоровью до убийств. Как правило, эти тяжкие преступления совершаются на бытовой почве.

- Не исключено, что в основе роста доли пожилых людей в общей преступности лежат экономические причины, - сказала KP.RU старший советник юстиции кандидат психологических наук Наталия Ратинова, до недавнего времени ведущий научный сотрудник НИИ Университета Генпрокуратуры. - Инфляция, подорожание стоимости жизни, маленькие пенсии, сложности с трудоустройством, а если у кого и есть работа, то она не очень высоко оплачивается. Нехватка средств на жизнь приводит не только к незаконной добыче денег, потому что и кушать людям хочется и создать какую-то подушку финансовой безопасности на оставшиеся годы жизни, но и к общему росту агрессии, ощущению тревоги и неопределенности. И конечно, к росту правового нигилизма, в основе которого обида: «Я всю жизнь работала — и что теперь имею?!»

Поведение пожилых людей вполне вписывается в общую криминальную картину. В прошлом году приговоров за экономические преступления и преступления против собственности вообще стало больше.

Удивительно, но на втором месте после краж в списке самых популярных пенсионерских преступлений — привычка выпить и сесть за руль. На уголовную статью за это можно попасть, если у человека уже есть административный штраф или приговор за езду «под шофе». То есть у человека езда в состоянии алкогольного опьянение стала прочной и порочной привычкой. Тут уже никакая экономика не поможет.

Всего в прошлом году было осуждено по уголовным статьям 578751 человек.