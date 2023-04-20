Зеленский поклялся перед Столтенбергом на крови и кладбище

Этот визит Йенса Столтенберга - первый за время полномасштабного военного конфликта Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский провели в Киеве переговоры. Столтенберг приехал с начала СВО на Украину в первый раз, что не преминул отметить Зеленский, который тут же попытался представить визит генсека НАТО в благоприятном для Украины ключе.

- Этот визит Йенса Столтенберга - первый за время полномасштабного военного конфликта – мы трактуем как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений, - написал Зеленский в своем Телеграм-канале. Увы для него и ах, но никаких амбициозных решений не было и не предвидится. Действительно стороны сверяли часы перед завтрашней встречей консультативного совета стран-членов НАТО на американской военной базе Рамштайн в Германии. И Зеленский не мог не использовать это обстоятельство, чтобы снова попросить всяких и разных вооружений. О чем отчитался после переговоров в ходе совместной с генсеком НАТО пресс-конференции после переговоров.

- Я обратился к пану генсеку с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность наших партнёров в поставках некоторого оружия, а именно дальнобойного, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Торможение соответствующих решений – это время, которое теряется для мира, и это жизни наших воинов, которые пока не получили жизненно необходимых оборонных инструментов в соответствующем количестве, - заявил Зеленский, намекнул на будущее наступление («вы знаете, к чему мы готовимся») и еще раз обратил внимание, что не все союзники готовы поставлять вооружения без стимулирующих пенделей. - Некоторые вопросы нужно немного [простимулировать], чтобы соответственное оружие, которое усилит нашу армию на поле боя, пришло быстрее, чем оно даже запланировано. Думаю, что важно обговорить то оружие, которое так долго Украина ожидает, соответствующий тренинг наших пилотов, соответствующее дальнобойное оружие очень конкретное с очень конкретными партнёрами, с очень конкретным количеством, о котором были договорённости. На всё это надо немного усилить влияние.

А еще заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе ждет конкретных решений альянса о приеме в свои ряды Украины. Несколькими днями ранее он уже говорил, что поедет в Вильнюс на этот саммит только в том случае, если ему на этот счет конкретные гарантии. Но, по всей видимости, либо Зеленскому придется забрать свое обещание назад, либо НАТО встретится без него.

А что же Столтенберг? А Столтенберг был гораздо более сдержан. Столтенберг намекнул, что в НАТО хотели бы видеть отдачу от поставок вооружений, потому что страны-члены альянса поставили на Украину оружия более чем на 150 млрд. евро, а воз с дохлой лошадкой и ныне там.

Столтенберг долго мял во рту выражение, что НАТО «стоит вместе с Украиной». Он несколько раз употреблял этот глагол, уверяя, что НАТО рядом с Украиной стояло, стоит и будет стоять, по всей видимости, даже тогда, когда от Украины ничего не останется. И не сказать, что он в этот момент сочился оптимизмом. Скорее, наоборот. Но окончательно он сник, когда перешел к описанию перспектив Украины вступить в Северо-Атлантический альянс.

- Надлежащее место Украины – в евроатлантической семье, в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным, - заявил он буквально. Тут не то что нет конкретных сроков в виде года, 5 лет, 10 или даже 15-20. Тут сплошная «манная каша» вместо конкретных гарантий: «со временем», «поможет», сделать возможным».

Впрочем, одно совершенно четко можно сказать – Киев фактически поклялся перед Столтенбергом биться «до последнего украинца». Поклялся на крови и кладбище. Думаете, шучу? Нет.

Глубоко символично, что именно в день визита Столтенберга киевские власти объявили о решении заложить новое кладбище в столице Украины, специально для погибших военных. И даже озвучили его площадь – 100 гектаров. 1 га – это 10 тысяч квадратных метров. 100 га – 1 000 000 квадратных метров. Кому трудно считать цифры, напишу прописью один миллион квадратных метров. Площадь квадрата со сторонами в 1 км. При норме 3 квадратных метра на 1 захоронение, вычтем 100 тысяч квадратов на всякие стежки-дорожки и административные помещения, - это кладбище на 300 тысяч погибших военных. А если там вместо могил колумбарии, то и того больше.

И это только одно кладбище, в одном Киеве! Помимо уже имеющихся, которые, похоже, переполнены уже сейчас. Сколькими согражданами еще готов пожертвовать киевский режим ради чужих целей – неизвестно...

Самое время украинцам было бы задуматься над тем, куда ведут их Зеленский и его команда в угоду Столтенбергу и его хозяевам. Если не раньше, то хотя бы сейчас. Да вот беда – думать их отучали все последние годы, и преуспели в этом изрядно.