Премьер Мишустин осмотрел новый российский самолет «Ладога»: «Ни одной западной комплектующей»

Мишустин посетил одно из стратегических предприятий города - Смоленский авиационный завод. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг Михаил Мишустин приехал с ревизией в Смоленск. Первый пункт программы - больница. Для премьера уже стало традицией посещение региональных объектов здравоохранения. Клиническая больница скорой медицинской помощи Смоленска обслуживает не только город, но и всю область. В основном здесь оказывают экстренную неотложную помощь, когда существует угроза жизни. Лишь только 8% проводимых операций - плановые. Каждый день в больнице проходят лечение от 700 до 1000 человек.

Пациенты говорят, что у врачей этой больницы золотые руки. Новое оборудование тоже есть, в том числе то, на котором проводятся операции на сердце. А вот здание больницы требует капитального ремонта. Одно из отделений больницы построено еще в 1936 году, другое - в 1971-м. Из-за нехватки места в некоторых палатах приходится размещать по 5-6 пациентов.

- Очень грустно смотреть на обшарпанные стены, на то, что мы видим вокруг, неудобно перед людьми, - оценил больничную обстановку Мишустин и пообещал выделить необходимые на ремонт деньги. При этом премьер отметил, что качественной медпомощью нужно обеспечить не только горожан, но и жителей труднодоступных районов.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин представил премьеру план развития здравоохранения в регионе. Он включает строительство поликлиник, а также нового онкологического диспансера в Смоленске. Губернатор предложил ускорить строительство. Для этого необходимо перенести на этот год часть средств, запланированных на 2024 год.

- Конечно, мы поддержим, в том числе по переносу средств, - сказал Мишустин. По его словам, вопрос о предоставлении Смоленской области порядка 500 млн руб. в рамках бюджетных кредитов лично проконтролирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Мишустин также посетил одно из стратегических предприятий города - Смоленский авиационный завод. Предприятие занимается ремонтом и производством самолетов, двигателей, крыльев, а также сборкой сверхзвуковых противокорабельных и противорадиолокационных ракет. На предприятии трудятся более 3 тысяч человек. Мишустин прошелся по цехам и пообщался с сотрудниками завода. Премьеру показали полноразмерный макет фюзеляжа турбовинтового регионального самолета «Ладога» (предназначен для выполнения пассажирских и грузовых перевозок на региональных авиалиниях). «Ладога» должна стать заменой таким устаревшим моделям, как АН-24, а также иностранным самолетам.

Мишустин поднялся «на борт» и расположился в кресле главного пилота.

- У нас вообще нет западных комплектующих в самолете! - рассказали Мишустину. Исключение составляют только буфетно-кухонное оборудование и спасательные средства.

Премьер также протестировал одно и пассажирских кресел в первом ряду.

- Мы такие, не средней комплекции, плотные, - пошутил премьер, рассуждая об удобстве салона.

Мишустин отметил, что «страна ждет такой самолет, уже на сегодня потребность в «Ладогах» составляет 550 штук.

- Это не считая ближнее зарубежье и рынок дружественных стран, да и недружественных стран. Я абсолютно уверен, что такая модель самолета, эргономичная, экономичная, она будет очень востребована, - сказал Мишустин.

Первый тестовый полет должен состояться в следующем году. Начиная с 2026 года ежегодно планируется выпускать 25 самолетов «Ладога». Мишустин призвал не гнаться за сроками и в первую очередь обеспечить безопасность полетов.

Сотрудники авиазавода обратились к премьеру с просьбой открыть в Смоленске филиал или кафедру какого-либо крупного вуза, чтобы можно было на месте готовить кадры. В ответ Мишустин пообещал, что поручит министру науки и образования Валерию Фалькову рассмотреть вопрос об открытии в Смоленске филиалов Московского авиационного института (МАИ) и Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э . Баумана.

Во время визита в Смоленск премьер также посетил Свято-Успенский кафедральный собор. Храм был построен в 17-18 веках в память об обороне Смоленска. Мишустин поставил свечи и осмотрел святыни и уникальные иконы.