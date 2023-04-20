Глава Ленинградской области заложил «капсулу памяти» на месте строительства мемориала жертвам геноцида

Мемориальный комплекс будет открыт в 2024 году, к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Фото: кадр видео.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель руководителя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко 20 апреля заложили «капсулу памяти» на месте будущего мемориала жертвам геноцида в Гатчинском районе. Памятник будет посвящен мирным гражданам Советского Союза, погибшим от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны. Капсулой послужил военный снаряд, найденный в Гатчине. В нем хранится земля, собранная на местах массовой гибели советских людей на Донбассе, в Луганске и в Ростове-на-Дону.

«Донецк, Ростов-на-Дону, Луганск, Краснодон - в символической капсуле земля из городов, где фашизм оставил и продолжает оставлять незаживающие раны. На площадке строительства мемориала жертвам геноцида в Гатчинском районе завершены подготовительные работы, согласованы материалы каркаса и отделки, сегодня дан старт зашивки бетона в фундамент памятника. Как и обещал, сооружение мемориала держу на личном контроле. Вместе с заместителем руководителя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко», - написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В капсуле хранится земля, собранная в Донецке, Луганске и Ростове-на-Дону. Фото: кадр видео.

Губернатор проверил ход работ на строительной площадке будущего мемориала. Сейчас к ней проводят коммуникации и прокладывают подъездные пути. Строительные работы завершатся в ноябре 2023 года, затем начнется благоустройство прилегающей территории. Мемориальный комплекс будет открыт в 2024 году, к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

С инициативой создания Мемориального комплекса жертвам фашизма в 2020 году выступили Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество. Проект получил поддержку президента Владимира Путина. Узнав об этой инициативе, губернатор Александр Дрозденко предложил построить монумент в Ленинградской области и софинансировать строительство из регионального бюджета. Проект будущего мемориала одобрили эксперты Российской академии художеств, его также поддержали жители Ленинградской области, ветераны войны и бывшие узники концлагерей.

Местом закладки мемориала не случайно стал именно Гатчинский район. Гатчина была занята немецкими войсками 13 сентября 1941 года и находилась в оккупации более 860 дней. Фашисты устроили на этой земле лагеря для военнопленных и донорские лагеря для советских детей.

- Когда мы узнали о том, что в России ищут площадку для мемориального комплекса жертвам геноцида, мы предложили Ленинградскую область. Один из аргументов в том, что наш регион был местом непрерывных боев с начала июля 1941 года по август 1944 года, - рассказывал ранее Александр Дрозденко. - В Гатчинском районе в годы войны фашисты уничтожили все усадьбы и памятные места, здесь оккупанты создавали концлагеря для военнопленных, детские донорские лагеря, жестоко убивали мирных жителей. Об этом мы должны помнить. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто придёт сюда, к мемориалу, вспоминал о произошедшей трагедии и помнил, что такое больше не должно повториться.

Губернатор Александр Дрозденко заложил капсулу на площадке будущего мемориала. Фото: кадр видео.

В июне 2022 года, накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны, возле деревни Дони торжественно заложили первый камень будущего комплекса. А в январе Российское военно-историческое общество представило макет мемориала. Авторы композиции - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Центром мемориала станет 40-метровая стела, на вершине которой расположится фигура матери с детьми. Они символизируют семью, которую нацисты выгнали из дома. Скульптура является аллегорией образа Родины-Матери, оказавшейся в трагической ситуации, но готовой до последнего защищать своих детей. У подножия памятника зажгут Вечный Огонь.

Мемориальный комплекс будет расположен неподалеку от федеральной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь. В непосредственной близости от него находятся и другие знаковые достопримечательности региона.