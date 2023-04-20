Герой спецоперации «Z» сержант Евграшин расстрелял врагов прямой наводкой

Гвардии старший сержант Максим Анисимов и гвардии сержант Роман Евграшин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради грамот и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идя вперед, знай, как воротиться», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

ПРОБИЛСЯ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ

Гвардии старший сержант Максим Анисимов

«В составе бронегруппы российских Вооруженных Сил Гвардии старший сержант Максим Анисимов выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Националисты организовали на подступах к поселку эшелонированную оборону. В ходе наступления благодаря мужеству, самоотверженности и профессионализму Анисимовым было уничтожено 5 опорных пунктов противника. Смелые и решительные действия старшего сержанта Максима Анисимова создали брешь в обороне противника и позволили российским подразделениям прорвать редуты противника и в ходе стремительного наступления освободить населенный пункт».

РАССТРЕЛЯЛ ВРАГОВ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

Гвардии сержант Роман Евграшин

«Передвигаясь в составе экипажа боевой машины десанта гвардии сержант Евграшин Роман вел разведку маршрута движения. Обнаружив диверсионную группу противника, было принято решение навязать бой. Проявляя мужество и тактическую смекалку экипаж боевой машины, используя складки местности, максимально близко подобрался к противнику. Своими умелыми действиями Евграшин вел прицельный огонь из орудия машины и пулемета. В результате стрельбы прямой наводкой им были уничтожены две боевые бронемашины. Благодаря профессиональным действиям гвардии сержанта Романа Евграшина экипаж боевой машины продолжил выполнять поставленные задачи».