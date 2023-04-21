Возвращаем в прямой эфир легендарный цикл лекций «Комсомолка» на Даче»

Каждую среду лучшие ботаники, агрономы и дачные эксперты будут отвечать на ваши вопросы

Дорогие любители дачного отдыха и садовых работ! KP.RU вновь запускает цикл лекций для вас. Каждую среду лучшие ботаники, агрономы и дачные эксперты будут отвечать на ваши вопросы на страничке «КП» в «Одноклассниках».

Итак, какие встречи ждут вас:

Лекция 1

Тема: «Все о луковичных культурах»

Когда: 26 апреля, среда, 16:00 (мск)

Эксперт: кандидат с.х. наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства луковых культур ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» Тимофей Середин

Подробнее о лекции:

Новые и хорошо проверенные сорта луковых культур. Агротехнические особенности луковых растений. Редкие виды луковых культур, новые селекционные достижения. Основные особенности по уходу за чесноком озимым, луком репчатым (озимая форма) и многолетними луков ранней весной.

Лекция 2

Тема: «Весенние обработки в саду»

Когда: 3 мая, среда, 16:00 (мск)

Эксперт: главный редактор портала «Суперсадоник» Елена Голованова

Подробнее о лекции:

Раскладываем по полочкам основные правила работ, разбираем плюсы и минусы народных советов - полезных и вредных.

Лекция 3

Тема: «Красивый цветник у вас на даче»

Когда: 10 мая, среда, 16:00 (мск)

Эксперт: блогер Кирилл Кветка

Подробнее и лекции:

Возможно ли создать красивый цветник, уложившись в небольшой бюджет? Какие растения выбирать, в зависимости от климата? Полезные советы любителям красоты на участке.

Лекция 4

Тема: Топ-10 самых суперустойчивых красивых кустарников

Когда: 17 мая, среда, 16:00 (мск)

Эксперт: ландшафтный архитектор, преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Сапелин

Подробнее о лекции:

Эффектный сад без больших энергетических затрат. Возможно ли решить садовые задачи растениями, не устраивая «танцы с бубнами» вокруг них? Достаточно ли в нашем климате растений, которые не потребуют укрытия на зиму, подкормок и обрезок, а в ответ дадут: цвет, аромат, объем? На все вопросы ответ однозначно утвердительный. Именно об ассортименте таких растений (в этот раз - о кустарниках) мы и поговорим на предстоящей лекции.

Лекция 5

Тема: «Как повысить плодородие почвы на участке»

Когда: 24 мая, среда, в 16:00 (мск)

Эксперт: доктор с.-х. наук, главный научный сотрудник Отдела интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Александр Федоров

Подробнее и лекции:

Почва и её плодородие - основа основа успешности культур и их продуктивности. Как улучшить плодородие почв на садовом участке. Виды удобрений. Какие растения используют в качестве сидеральных удобрений. Как готовить почву для растений с особыми требованиями.

Лекция 6

Тема: «Умная техника в помощь садоводам и огородникам»

Когда: 31 мая, среда, в 16:00 (мск)

Эксперт: блогер и журналист Артём Лебедев

Подробнее и лекции:

Лайфхаки по выбору мотопомпы и газонокосилки.

Самые распространенные поломки техники: на что обращать внимания. Модный современный садовый инвентарь.

Лекция 7

Тема: «Как вырастить большой урожай овощей»

Когда: 7 июня, среда, в 16:00 (мск)

Эксперт: агроном Михаил Воробьев

Подробнее и лекции:

Как правильно поливать овощи, какие любят частые поливы, а какие редкие. Как сохранять влагу. Надо ли мульчировать грядки с овощами и чем лучше.

Удобрение и прополка. Поговорим о картофеле, томатах, огурцах – и не только.

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