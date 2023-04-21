На грани приличия: 60-летняя Деми Мур сфотографировалась в крошечном бикини

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур снова доказала, что ей удалось обмануть время. 60-летняя голливудская звезда опубликовала на своей странице снимок, на котором она позирует в крошечном леопардовом бикини. На фото актриса лежит на диване в довольно пикантной позе. У нее на груди пристроился ее питомец - крошечный чихуахуа Плов.

Актриса снялась в бикини. Фото: соцсети.

«Плов выходит на пляж», - подписала актриса еще один кадр, снятый на берегу океана.

Деми, конечно, лукавит: все внимание подписчиков собрал не ее песик, а ее безупречная фигура. Поклонники изумляются: и как ей удается так идеально выглядеть в 60 лет? На фото кажется, что Деми максимум 40, то есть на два десятка лет меньше ее возраста по паспорту.

Деми не только публикует снимки в бикини в соцсетях, но и позирует для рекламы купальников Andie Swim. Звезда сотрудничает с этим брендом с момента его основания. Сначала Деми просто вкладывалась в него финансово, а потом стала «лицом» марки.

«Плов выходит на пляж», - подписала актриса еще один кадр, снятый на берегу океана.

Мур – известная поклонница пластической хирургии. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и увеличение груди. Перед фильмом «Стриптиз» она вставила себе в бюст имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц. Говорят, ближе к 50 годам Деми решилась даже на пластику коленей – подтянула обвисшую кожу над коленными чашечками. Впрочем, сама актриса эти слухи никогда не подтверждала.

Совсем скоро Деми станет бабушкой. Ее старшая дочь Румер ждет первенца. Девушка пошла по стопам родителей и выступает в бродвейских постановках. Сейчас Румер готовится к рождению первенца, поэтому сделала перерыв в карьере.

Напомним, актриса трижды была замужем. Ее первым мужем стал рок-музыкант Фредди Мур, чью фамилию она носит до сих пор. Вторым супругом актрисы стал «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. В браке у них родились три дочки – Румер, Скаут и Таллула. Но после 13 лет отношений супруги решили разойтись.

В 2005 году Мур после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера. Он был младше ее на 15 лет. Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет.