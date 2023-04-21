Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Что произошло в Белгороде в ночь на 21 апреля 2023

Поздним вечером 20 апреля в Белгороде на пересечении улиц Ватутина и Галкина произошел взрыв. Его причину сообщило Минобороны РФ: при выполнении полета самолета Су-34 ВКС России над городом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

"Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений", - сообщили в ведомстве.

Последствия

"ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Отмечается также, что в результате ЧП пострадали три человека. Одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2, а вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. Также была госпитализирована пожилая женщина, у которой от стресса поднялось давление. Погибших нет.

Вячеслав Гладков также уточнил, что в результате обследования территории разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предложено временное размещение в гостинице. Также повреждены 4 автомобиля.

"Сейчас самое главное - провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы начать максимально быстро восстановительные работы. Эти задачи поставлены, находятся под контролем", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте происшествия планируется восстановить к утру 21 апреля.

"Создан информационный штаб, он собирает все данные о повреждениях в городе. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города", - отметил Вячеслав Гладков.

Отмечается, что основная часть работ по восстановлению дорожного полотна будет выполнена в субботу, 22 апреля. В целом работы должны быть завершены до понедельника, 24 апреля.

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

"Тяжелые испытания выпали вчера вечером жителям Белгорода. Все вместе, я думаю, мы эти испытания пройдём", - резюмировал Вячеслав Гладков.