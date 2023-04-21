Как оплатить материнским капиталом обучение в автошколе

Одна из возможностей распорядиться материнским капиталом - направить его на образование детей. В том числе можно оплатить обучение ребенка в автошколе. Основные правила и важные нюансы - в нашем материале.

1. Автошкола, обучение в которой планируется оплатить маткапиталом, должна иметь лицензию на образовательную деятельность и находиться на территории России.

2. Ребенок, который будет проходить обучение, должен быть не старше 25 лет. При этом ребенок, в связи с рождением которого предоставлен маткапитал, должен достичь 3-летнего возраста.

3. Чтобы воспользоваться средствами маткапитала, нужно заключить трехсторонний договор с автошколой. Его участниками становятся образовательное учреждение (автошкола), ученик и его мама. Договор должен быть заключен не с будущим студентом, а с владельцем сертификата (чаще всего мамой ребенка).

4. Вместе с оригиналом договора, в котором должен быть указан номер лицензии образовательной организации, на руки нужно получить его копию.

5. Заверенную автошколой копию договора об оказании платных образовательных услуг, а также заявление о направлении средств маткапитала на оплату обучения в автошколе нужно передать в Социальный фонд России. Это можно сделать двумя способами:

• при личной явке в отделение Соцфонда;

• в электронной форме: через личный кабинет на сайте СФР или на портале госуслуг. В таком случае заполняется электронное заявление о распоряжении средствами маткапитала и прикрепляются электронные копии (сканы) необходимых документов.

Если между организацией и Социальным фондом России заключен договор об информационном взаимодействии, договор об оказании платных образовательных услуг представлять не нужно.

После удовлетворения заявления нужная сумма, прописанная в договоре, поступит на счет автошколы.

НА ЗАМЕТКУ

В оплату обучения в автошколе входят:

• курс по теоретическому и практическому обучению (вождение);

• оформление пакета документов для обучения и сопровождение для сдачи двух квалификационных экзаменов (внутреннего по теоретической и практической подготовке и в ГИБДД);

• дополнительные занятия (по желанию).

Еще больше полезной информации о распоряжении маткапиталом - в телеграм-канале Социального фонда России