Брата звезды "Ворониных" обвиняют в двойном убийстве в США: что сказали коллеги Екатерины Волковой

Актриса Екатерина Волкова на съемках телесериала "Воронины". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эти жуткие новости из-за океана больше похожи на сюжет триллера: как пишут СМИ, родного брата звезды "Ворониных" Екатерины Волковой обвиняют в жестоком убийстве гей-пары в США. По версии следствия, Леонид Волков мог жестоко расправиться с двумя соотечественниками - 28-летним Павлом Векшиным и 37-летним Кириллом Щукиным, которые помогали ему арендовать жильё. Конфликт якобы возник на почве денег: Волкову было нечем платить, и его с женой и двумя детьми выселили на улицу. Более двух недель пара числилась пропавшей без вести, но на днях расчлененные тела с многочисленными следами ножевых ранений были найдены в мусорных контейнерах на складе. Подозреваемый арестован.

Между тем, сама Екатерина Волкова о беде брата хранит молчание: в соцсетях актрисы - никаких упоминаний о ЧП, на звонки она не отвечает. Единственной, кому удалось дозвониться сайту KP.RU, стала агент Волковой Ирина Нашутинская.

- Мы не комментируем, спасибо за понимание. Пока рано, - заинтриговала помощница артистки.

Чуть более многословен оказался партнер Екатерины по "Ворониным" Георгий Дронов. Однако на жуткие новости он отреагировал... смехом.

- Что у нее есть брат, я в курсе, но думаю, что это вообще какой-то фейк, - признался KP.RU экранный муж Волковой. - Как это прокомментировать, я даже не знаю. Честное слово, с братом Кати я лично не знаком, мы никогда не пересекались. Боюсь вас разочаровать, но это так.

Актер Георгий Дронов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А вот с коллегами по Театру Комедии, как выяснилось, подробностями личной жизни актриса не делилась.

- Брат у Кати? Первый раз слышу, - рассказала KP.RU Марина Дюжева, которая играет с Волковой в спектакле "Пигмалион". - Знаете, мы с ней последний раз виделись позавчера на спектакле (в это время новости об аресте Волкова уже были известны. - Ред.). Ничего необычного я не заметила. Мы ведь приходим, гримируемся, вместе играем, на разговоры особо не отвлекаемся...

Тем временем, увидеть Волкову на сцену зрители в ближайшее время не смогут. В ближайшем "Пигмалионе", назначенном на 22 апреля, её заменит актриса из другого состава Валерия Федорович.