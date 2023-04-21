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Мы привыкли смотреть на звездопады в августе. Что ж, сами себя лишаем невероятной красоты. В эти выходные на Землю обрушится метеорный поток Лириды. Может, метеоров будет не очень много, но, по мне, это самый красивый поток и самые красивые падающие звезды. Погоду в Центральной России обещают хорошую. Грех проигнорировать и не насладиться этим явлением природы хотя бы часок.

Метеоры, кажется, вылетают из созвездия Лиры, поэтому – Лириды. Созвездие опознается по яркой звезде Вега, которую вы без труда заметите на востоке. Но смотреть именно туда не нужно: метеоры будут везде.

Как и когда лучше смотреть звездопад 22 и 23 апреля 2023 года

Лириды впервые замечены в 687 году китайцами. Позже стало известно, что метеоры взялись от огромной кометы, которую наблюдали в 1861 году. Давно-давно комета потеряла часть своего тела, и эта часть, камешки и льдинки, в конце апреля врезаются в Землю. Сама комета возвращается к Солнцу раз в 415 лет, в следующий раз прибудет в 2283 году. Но комета нам и не нужна. Важнее другая особенность Лирид: непредсказуемость.

Лириды могут давать резкие всплески активности. Да такие, что все небо горит. Так было минимум дважды, в 1803, 1922 и в 1982 годах. Видимо, в потоке есть какие-то сгущения. Астрономы думают, что умеют такие всплески предсказывать, но на деле, конечно, никто толком не знает, где какое вещество скопилось. Пока прогноз на этот год скромный: в час можно увидеть 10-15 метеоров. Но сами же астрономы предупреждают: будьте постоянно начеку! Лириды могут выдать и до ста метеоров в час.

Когда? Поток вещества, оставленный кометой, узкий. Поэтому пик Лирид довольно резкий. Имеет смысл специально последить за небом именно в момент пика. В этом году пик ожидается в три часа утра 23 апреля. Но астрономы говорят: надо смотреть уже следующей ночью (на 22 апреля, субботу, и на 23 апреля).

В этом году пик Лирид ожидается в три часа утра 23 апреля. Фото: Shutterstock

Почему метеорный поток Лириды 22 и 23 апреля 2023 года будет очень красивым звездопадом

В любом случае вы будете вознаграждены. Метеоры Лирид невероятно красивы. Они медленные, летят, бросая искры, никуда не торопятся (можно загадать желание!). А еще после большинства метеоров остается хвост, который иногда не рассеивается несколько минут. За ним интересно наблюдать: на него дуют ветра на высоте около ста километров, и он причудливо изгибается.

Как наблюдать? Погода пока что холодная, поэтому надо хорошо одеться. Наблюдать рекомендуют лежа (хорошо подойдет раскладушка). Можно смотреть прямо над собой, в зенит. Телескоп или другое оборудование не нужны.

Метеоры Лирид невероятно красивы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При желании метеоры можно сфотографировать. Для этого понадобится любой мало-мальски хороший фотоаппарат (зеркальный идеально), штатив, и тросик, чтобы не нажимать постоянно на спуск. Однако, главный залог успеха – объектив с очень широким полем зрения, и это может статья самой серьезной трудностью. Штатные объективы («портретные») не подойдут. Если удалось найти такой объектив, выставьте время экспозиции 20-30 сек в зависимости от засветки (на темном небе можно и 30 сек). Установите серийную съемку. Чувствительность 1600 и выше (но сильно не разгоняйте). Камеру сфокусируйте на бесконечность, автофокус отключите. Собственно, все. Фотоаппарат будет срабатывать, фиксируя все, сто попадается в его поле зрения. На практике из ста кадров на 20-30 кадрах будут красивые метеоры.

Если вы дружите с радио, и у вас есть хороший fm-приемник, поиграйте так. Найдите любую свободную частоту (где только шум), и слушайте. Вдруг вы услышите на несколько секунд далекие голоса. Это прорываются программы (как правило, из Европы), которые вы обычно не слышите. Волна отражается от метеора и на некоторое время попадает в ваш приемник. Такие наблюдения выглядят мистически притягательными и производят сильное впечатление. Когда будете наблюдать, ничто не мешает поставить рядом приемник. Будет 3D-эффект.