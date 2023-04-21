14 национальных парков в Казахстане ждут туристов

Озеро Боровое. Фото: wikiway.com

Сегодня завершает работу 21-я по счёту Казахстанская международная туристическая выставка (KITF) «Туризм и путешествия–2023». Свои экспозиции представили 258 компаний из 22 стран, включая Россию, Азербайджан, Вьетнам, Грузию, Иорданию, Италию, Мальдивы, Кыргызстан, Малайзию, Словению, Хорватию и Южную Корею. 74% от общего числа экспонентов – международные участники. В программу KITF входят презентации, семинары, обучающие программы, мастер-классы, подписание соглашений, программ межрегионального и приграничного сотрудничества в области туризма.

На выставке представлены стенды из 16 регионов Казахстана, включая новые Жетысуйскую и Улытаускую области, учрежденные указом президента в минувшем году, а также стенды двух городов республиканского значения.

Россию на KITF представляет автономная некоммерческая организация «Туристический офис «Русь Новгородская». По словам её генерального директора Надежды Гридневой, на выставочном стенде посетители смогут узнать об авторской программе для путешественников, выбирающих приключенческий туризм, – о детском лагере «Валдайская Робинзонада». Кроме этого гости познакомятся с национальным парком «Валдайский», где туристы наслаждаются дикой природой, с этнопарком «Хольмгард», в котором можно увидеть атрибуты жизни конунгов и викингов во времена Новгородского княжества.

«За три дня выставки делегация региона нацелена напрямую познакомиться с заинтересованными туристами и коллегами, обменяться опытом, ознакомиться с трендами отрасли, а главное – обсудить варианты международного сотрудничества», – говорит Надежда Гриднева.

Ивент-директор Казахстанской международной туристической выставки KITF-2023 Виктория Павленко утверждает, что сегодня туристический потенциал Казахстана находится на пике своего развития. «Потенциал настолько многогранен, что можно говорить о необъятности туристического сектора. Я вижу, что у нашего внутреннего, въездного туризма очень перспективное будущее. Сам турпродукт воспринимается как конкурентоспособный, – говорит директор. – Знаю, что многие зарубежные туроператоры считают обязательным добавить казахстанский продукт к своему портфолио. На выставке KITF-2023 мы представляем именно внутренний продукт, привлекая интерес международного турсообщества. Главная цель нашей выставки – обеспечить надёжную платформу для ведения бизнеса в сфере туризма».

Павильон российского туроператора на казахстанской ярмарке KIFT – 2023. Фото предоставлено компанией «Русь Новгородская».

«Леса, ледники, озера, пески»

По мнению экспертов, в современном Казахстане есть условия для развития практически всех видов туризма, от экологического и паломнического – до делового. Этому способствует соседство на территории республики различных ландшафтно-природных зон, древняя история, обилие археологических памятников, а также туристическая инфраструктура.

Можно выделить несколько видов туризма, развитых в Казахстане. Это культурно-познавательный туризм. Путешественники могут посетить Туркестан, древние города вдоль Великого Шёлкового пути, увидеть петроглифы Тамгалы эпохи бронзы и некрополи Мангыстау. Путешественников-урбанистов ждёт Астана, столица Казахстана, уникальная тем, что её современная часть является городом XXI века. Познакомиться с архитектурой наших дней можно также в Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске и Актау. Стоит увидеть легендарный Байконур. Если повезет, вы можете стать очевидцем запуска космического корабля.

Разнообразие природных территорий и их «первозданное» состояние делают Казахстан привлекательным для экологических туристов. Выступая в январе нынешнего года на выездном заседании Министерства культуры и спорта республики, заместитель главы ведомства Ержан Еркинбаев отметил, что каждый четвёртый турист в Казахстане посещает национальные парки.

«У нас есть 14 нацпарков, все они обладают всеми экосистемами планеты. У нас есть леса, у нас есть ледники, озёра, пески. В прошлом году количество посетителей нацпарков составило около 2 млн туристов, это абсолютный рекорд», – сказал вице-министр.

Помимо национальных парков в Казахстане открыто 10 заповедников. Природные красоты республики – это степи и озера Центрального Казахстана, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это предгорья и горы востока и юго-востока, которые по разнообразию ландшафтов, флоры и фауны можно сравнить с Альпами. Это побережье Каспийского моря, пустыни юго-запада Казахстана, леса Борового и многое другое.

В Казахстане созданы условия и для спортивного туризма. Это – горнолыжный спорт, альпинизм, водный туризм, конный туризм, велотуризм и др. Трассы горнолыжного курорта Шымбулак признаны одними из лучших в мире.

В прошлом году Казахстан занял первую строчку в рейтинге стран СНГ по развитию зимнего туризма. В зимнем Казахстане туристов привлекают Астана и Алматы, курорт Шымбулак в горах Алматы, курорт Бурабай и горнолыжные курорты в Восточно-Казахстанской области.

Казахстан – идеальное место для лечебно-оздоровительного туризма. Здесь находятся горячие источники, лечебные грязи, территории целебного климата. В стране популярна кумысотерапия, лечение минеральными водами, пантотерапия. Санатории оснащены современным оборудованием.

Последователи Ислама в Казахстане смогут посетить мечети, мавзолеи, гробницы и усыпальницы знаменитых религиозных деятелей. Такие, как мавзолеи Ходжи Ахмета Яссауи и Арыстан-баба, подземные мечети Шакпак-Ата и Бекет-Ата и другие мусульманские святыни. Ждут паломников и современные культовые сооружения, такие, как величественная мечеть Хазрет Султан на главной площади столицы.

Кроме исламских святынь, в Казахстане находится ряд выдающихся по архитектуре православных храмов, таких, как Вознесенский кафедральный собор, Успенский кафедральный собор, Свято-Троицкий храм, Воскресенский собор в Семее и др.

Наконец, это и деловой туризм, с каждым годом привлекающий все больше гостей в Астану, Алматы и Атырау. Здесь проводятся региональные и международные конференции, саммиты и симпозиумы. Для развития этого вида туризма в Казахстане строятся отели, ориентированные на разные группы туристов. Это и пятизвёздочные отели мировых гостиничных сетей, и небольшие гостиницы, и хостелы.

Чарынский каньон. Фото: wikipedia.org

«Казахстану есть, что предложить миру»

Стоит отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев придаёт большое значение развитию туризма в Казахстане. Напомним, в августе 2019 года, когда он был избран президентом, Токаев выступил на Международном туристическом форуме «Улытау-2019».

«Многим зарубежным туристам давно поднадоели универсальные вещи – пятизвёздочные отели и курорты. Их интерес заключается в изучении культуры, обычаев и традиций разных народов, знакомстве с историей страны пребывания. Поэтому в мире растёт спрос на посещение самобытных мест, участие в исторических фестивалях и реконструкциях важнейших событий давно минувших дней. Мы должны использовать такие тенденции, ведь Казахстану есть, что предложить миру», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил важность подготовки профессиональных кадров для туристической отрасли: «Туризм – это очень сложная сфера. Нужно готовить соответствующих специалистов. Именно поэтому мы приняли решение об открытии Университета туризма».

Так же Токаев указал на важность создания необходимой транспортно-логистической инфраструктуры и привлечения предпринимателей для строительства гостевых домов, пунктов питания и отдыха в рекреационных зонах Казахстана. Президент также отметил важность информационной доступности туристического потенциала Казахстана. «Министерствам культуры и спорта, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности необходимо разработать интегрированное приложение или платформу, которая обеспечит туристов всей необходимой информацией о Казахстане», – дал поручение Касым-Жомарт Токаев.

В том же году, во время рабочего визита в Карагандинскую область, президент заявил: «Казахстан уже в ближайшем будущем может стать одним из наиболее привлекательных мест для зарубежных и отечественных туристов, а также одним из мировых центров этнотуризма. Нами принята отраслевая госпрограмма. Её полная реализация позволит увеличить долю туризма в ВВП до 8%. Число въездных посетителей должно вырасти до 9 млн, а внутренних туристов – до 8 млн человек. Число занятых в этой сфере людей следует довести до 650 тыс. человек».

В ноябре минувшего года на встрече с общественностью Мангистауской области президент предложил обсудить реализацию международных проектов с участием прикаспийских государств.

«Во всём мире туризм становится значимым фактором развития экономики. В нашей стране мы также уделяем приоритетное внимание индустрии туризма. Особое место в развитии данной сферы отводится Мангистау. Главным конкурентным преимуществом Мангистау является побережье Каспийского моря, которое позволяет продвигать пляжный туризм. Завершается реализация проекта по инфраструктурному развитию «тёплого пляжа» в Актау. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов в сфере туризма. Следует подумать над перспективой реализации международных проектов с участием прикаспийских государств, в частности такого интересного направления как круизный туризм», – сказал президент.

Тема развития туризма прозвучала и в выступлении Касым-Жомарта Токаева на заседании первой сессии Парламента Казахстана VIII созыва 29 марта нынешнего года. «Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт. В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все ещё малодоступны», – посетовал Токаев.

Президент отметил, что для серьёзного прорыва в данной отрасли необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и повышение качества сервиса. «Требуется создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов», – добавил глава государства.

«Туризм развивается стремительно»

Как уже говорилось, в конце января Министерство культуры и спорта Казахстана провело выездное заседание, на котором обсуждалось развитие туризма. Выступая на заседании, министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, что за 9 месяцев прошлого года страну посетило 610 тысяч иностранных туристов. «Мы сейчас в рамках концепции рассматриваем и хотели бы довести число посещений Казахстана иностранными туристами до 4 млн. Это даёт огромный импульс развитию всем отраслям экономики, это – создание новых рабочих мест, это – создание новых условий, это – поступление налогов в бюджет», – сказал глава ведомства. Он также сообщил, что большой приток туристов отразился на экспорте услуг, который в 2022 возрос до 1,3 млрд долларов (в 2021 году сумма экспорта за тот же период составила 395 млн долларов).

Заместитель Асхата Оралова, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев заверил, что индустрия туризма восстанавливается после пандемии. «За последние 9 месяцев количество казахстанских туристов составило 6,5 млн человек. По итогам 2022 года – около 8 млн человек», – сообщил заместитель министра, добавив, что достижение подобных показателей было запланировано на 2025 год.

«Туризм развивается стремительно. Количество туристов в стране увеличилось, соответственно растёт и количество спальных мест. С начала года введено в эксплуатацию 11 тыс. спальных мест или 5 тыс. гостиничных номеров. Все регионы показывают рост в развитии туризма, рост в развитии количества туристов», – заключил Ержан Еркинбаев.