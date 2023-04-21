Минобороны России сообщило о кровопролитных боях в западной части Артемовске

За сутки наши воины уничтожили четыре диверсионных группы, два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц врага
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал СМИ на прошедшем брифинге о суточных потерях ВСУ на всех линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 55, на Донецком более 310, на Южно-Донецком и Запорожском до 90, на Херсонском до 10.
Генерал-лейтенант отметил, что наши штурмовые отряды продолжают вести кровопролитные бои в западной части Артемовска.
«Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино. Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 69 огневых задач», - рассказал Конашенков об обстановке в районе Артемовска.
Кроме ликвидации 525 наемников киевского режима по всей линии соприкосновения наши войска за сутки также уничтожили четыре диверсионных группы, два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц врага.
Силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией сожжен склад топлива, что накапливали для украинской военной техники в Константиновке, нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах
Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и три беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
411 - самолетов.
228 - вертолетов.
3782 - беспилотных летательных аппарата.
415 - зенитных ракетных комплексов.
8773 - танка и других боевых бронированных машин.
1091 - боевая машина реактивных систем залпового огня.
4633 - орудия полевой артиллерии и минометов.
9650 - единиц специальной военной автомобильной техники.