Украина сама вписала себя в НАТО. Без спроса

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Фото: REUTERS

Пока в Германии на американской военной базе "Рамштайн" идет заседание консультативного совета министров обороны стран-членов НАТО по вопросу помощи Украины, пока Зеленский требует конкретных гарантий вступления, а сами НАТОвцы многократно проверяют удобные, но ни о чем не говорящие формулировки, Украина, оказывается, уже стала членом НАТО. А мужики на базе "Рамштайн" (пардон, и дамы тоже - среди министров и таковые имеются) заседают и ничего не знают об этом.

О вступлении Украины в НАТО, минуя все бюрократические процедуры и установившийся порядок, сообщил не какой-то неадекватный политолог или психованный "военный эксперт" на общественных началах, и даже не украинский бьюти-блогер, а советник замглавы офиса президента Украины Андрей Ляхович (как можно предположить, еще одна вариация Арестовича или Подоляка). И сделал он это в эфире львовского телеканала НТА.

- Мы уже не один год идем в НАТО... Наше место в НАТО еще и потому, что мы, по сути, и сражаемся оружием НАТО, и подготовили уже специалистов, которые уже, наверное, лучше, чем некоторые специалисты НАТО, умеют им пользоваться в реальных боевых условиях. У нас много практики, мы их можем еще и научить, - объявило это существо с должностью и объяснило, почему Украина уже стала даже больше, чем просто какой-то "член НАТО".

С одной страны он, безусловно, в чем-то прав, что участвуют в боевых действиях ВСУ теперь, в основном с НАТОвским вооружением, особенно, что касается тяжелого и высокоточного, поскольку практически все имевшееся из этого спектра оружия, было уничтожено российскими военными. Но вот насчет степени овладения западной техникой и умения пользоваться ей этому неофиту НАТО могли бы многое рассказать полигона с полигона, на котором украинские вояки, не используя ни пушку, ни снаряды смогли одним "Леопардом" снести начисто башню другому "Леопарду".

- Наше место в НАТО, наше место – быть тем форпостом реальным, который стоит с 14-го года на защите демократических основ тут, на наших границах. К нам приехал секретарь, дает нам надежду. Потому, вступим мы или не вступим – мы считаем, что уже в нем находимся, и мы воюем, побеждаем стандартами НАТО, - патетически и завирально завершил свою речь Ляхович.

И остается удивляться не столько тому, где и как увидел победу Украины этот пособник украинского наркофюрера, сколько редкому таланту Зеленского и Ермака подбирать себе в команду людей, не слишком обремененных интеллектом. Да что я миндальничаю, выбираю выражения – откровенных дебилов и тупых идиотов. Потому что только такой умственно отсталый тип может свести все членство в НАТО к умению стрелять из американской пушки и РСЗО (кстати, по некоторым сведениям, украинских военных так и не подпускают к управлению теми же "Хаймарсами", за пультами которых сидят иностранные наемники), французского БТР, немецкой САУ или английского танка. Членство в НАТО, как и в любом международном военно-политическом союзе, означает, в первую очередь, не умение точно стрелять и быстро бегать (особенно - убегать), а участвовать в сложнейших военно-политических построениях и комбинациях, умение рассчитывать и просчитывать, гигантский объем дипломатической работы. Конечно, при условии идеального участия в идеально выстроенной структуре, что, впрочем, к нынешней реальности не имеет почти никакого отношения. Кроме того, НАТО еще и инструмент по "преодолению кризисов", которыми Украина в случае своего вступления в альянс явно обеспечит его с избытком.

Но все это слишком далеко от очередного советника из команды президента Украины. А пока еще не окончательно лишившиеся разума министры стран-членов НАТО заседают на базе "Рамштайн" придурки и полудурки из Киева уже зачисляют Украину в члены НАТО. Может, хоть такие заявления смогут охладить "мозг" Североатлантического альянса в отношении Киева, показав, что в него собирается вступать? Или же он, как выразился президент Франции Макрон, уже "умер"?

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