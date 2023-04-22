Новые гостиницы, интересные маршруты, захватывающие развлечения: Карелия готовится принять этим летом еще больше туристов

Глава Карелии Артур Парфенчиков: Карелия заняла 4-е место среди субъектов России по объему привлечённых средств федерального бюджета на развитие инфраструктуры туризма. Фото: Пресс-службы правительства РК

Чтобы по-настоящему влюбиться в Русский Север, достаточно единожды побывать в Краю тысячи озер. Посмотреть сказочный по своей красоте исторический ансамбль острова Кижи. Побывать в маленьком городке Сортавала, который называют энциклопедией финской архитектуры. Прогуляться по горному парку «Рускеала». Увидеть собственными глазами «Бесовы Следки». Полюбоваться уникальным равнинным водопадом «Кивач», а также добраться до десятков других уникальных мест.

За красотами природы - это в Карелию. Фото: Пресс-службы правительства РК

Путешествие в Карелию подарит незабываемые впечатления хоть зимой, хоть летом. Пока лежит снег, можно покататься на санях в упряжках с хаски, попариться в бане или попытать удачу в подледной рыбалке. А в конце апреля, когда местные реки набирают силу, сплавиться на рафтах. Летом в Карелии для путешественников открыты сотни интереснейших маршрутов: от места духовной силы Валаама до первого русского курорта «Марциальные воды». А осенью в этих краях наступает время тихой охоты за грибами и ягодами.

Подледная рыбалка - занятие для увлеченных людей. Фото: Пресс-службы правительства РК

Туризм – важная сфера экономики Карелии

По словам Главы Карелии Артура Парфенчикова, в прошлом году с туристическими целями Карелию посетило более 1,3 млн человек. Объем налоговых поступлений в бюджет региона от организаций сферы туризма увеличился на 70 процентов и превысил 400 миллионов рублей. В прошлом году Карелия заняла 4-е место среди субъектов России по объему привлечённых средств федерального бюджета на развитие инфраструктуры туризма.

- Наш регион получил на эти цели рекордный объем средств федерального бюджета – почти 500 миллионов рублей. Профинансированы мероприятия 80 туристических проектов. Благодаря строительству новых гостиниц, созданию модульных некапитальных средств размещения и открытию новых гостевых домов, общее количество мест размещения в республики увеличилось на 7 процентов, - подчеркнул Артур Парфенчиков, и добавил, что за счет средств республиканского бюджета поддержана реализация 5 проектов развития туристической инфраструктуры, связанной с этнографической направленностью.

Как приехать

Основной поток туристов в Карелию прибывает на автомобильном и железнодорожном транспорте. Вокзалы в Петрозаводске, Сортавале, Кеми, Беломорске, аэропорт «Петрозаводск», причалы столицы Карелии готовы к приёму гостей.

Расширяется география полётов в Петрозаводск. С мая откроется новое направление – из Екатеринбурга, а с июня – еще одно, из Магаса (республика Ингушетия). Также на 10% увеличено количество рейсов по существующим направлениям: из Москвы, Калининграда, Минеральных Вод, Сочи, Казани. Помимо этого совместно с компанией Fun&Sun из Москвы планируется организовать чартерные авиарейсы.

Аэропорт Петрозаводска полностью готов к высокому туристическому сезону. Фото: Пресс-службы правительства РК

- В этом году ожидается рост количества судозаходов в Петрозаводск на 25 %, - констатировал заместитель премьер-министра Правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, комментируя итоги совещания в координационном центре Правительства России по подготовке регионов к предстоящему летнему туристическому сезону.

Напомним, в ходе совещания Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул важность наращивания транспортной пропускной способности по наиболее популярным туристическим направлениям, таким как Краснодарский край, регионы Северо-Кавказского федерального округа, Санкт-Петербург, Карелия и других.

Где жить

Серьезные усилия власти Карелии предпринимают в решении проблемы комфортного размещения туристов в высокий туристический сезон. В этом году общий номерной фонд республики увеличен на 1000 мест. Введены в эксплуатацию три гостиницы, реализовано 10 проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, а также воплощены два десятка проектов по созданию кемпингов и автокемпингов, кроме этого построены новые гостевые дома.

Шум прибоя и полный покой вдали от суеты больших городов. Фото: Пресс-службы правительства РК

Что нового посмотреть

К приему туристов полным ходом идет и подготовка самих туристических объектов. Так, например, в музее-заповеднике Кижи для доставки гостей на остров будет запущено еще одно судно на 50 человек. На территории горного парка «Рускеала» открылся историко-культурный центр с экспозицией о развитии горного дела. В историческом парке «Бастион» появился культурно-просветительский центр, который действует в формате «живая история». Одна из основных его задач - формирование интереса к изучению истории нашей страны.

Гостей Карели ждут увлекательные водные прогулки. Фото: Пресс-службы правительства РК

У Беломорских петроглифов завершены работы по благоустройству территории: проведено освещение пешеходных троп, реконструированы фасады домика смотрителя, оборудована беседка, отремонтирована дорога.

Петроглифы - загадочные послания прошлого. Фото: Пресс-службы правительства РК

В августе 2022 года при содействии Правительства Карелии подведено электричество к склонам горы Сампо. В следующем месяце здесь завершатся работы по устройству пешеходных зон и установке арт-объектов.

В окрестностях Беломорска расположено 39 групп древних изображений. Фото: Пресс-службы правительства РК

Перспективы

Перспективной точкой роста экономики Карелии становится эко- и агро-туризм. Компания «Северная мидия» не только открыла крупнейшую в России сертифицированную ферму по выращиванию мидий на Белом море, но и ведет работу по созданию эко-курорта.

Карельская компания "Северная мидия" из Лоухского района не только выращивает моллюсков, но и строит современный комфортабельный эко-курорт. Фото: Пресс-службы правительства РК

Новые экологические маршруты и тропы появляются на территории национального парка «Ладожские Шхеры». Вскоре здесь откроют визит-центр. Широкие перспективы для экологического туризма открывает развитие и других особо охраняемых природных территорий республики.

Важно

«Развитие туризма даст нашим районам, в первую очередь северным, мощный синергетический эффект. Эти проекты будут стимулировать, как рост малого бизнеса в других отраслях экономики, так и модернизацию инфраструктуры, - убежден Артур Парфенчиков.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В этом году за счет средств федерального бюджета в сумме 215 миллионов рублей будет реализован проект по обустройству туристического центра города Сортавала.

КСТАТИ

Одним из наиболее успешных туристических проектов Карелии стала резиденция карельского Деда Мороза Талвиукко в поселке Чална. В 2022 году здесь побывали более 100 тысяч туристов.