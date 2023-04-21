Он много сделал, он не боялся критики, он вовремя ушел

Александр Усс возглавлял Красноярский край с осени 2017 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — говорится в телеграм-канале Усса.

Если попытаться оценить работу г-на Усса на посту губернатора по горячим следам, то складывается ощущение: он проделал хорошую работу и вовремя ушел. Даже сама эта отставка может пойти Александру Викторовичу в зачет, поскольку демонстрирует редкий для российских регионов пример своевременной сменяемости власти. Но дело, безусловно, не только в таких атрибутах демократии, как смена регионального лидера по истечении срока его полномочий. Дело в конкретных результатах его работы во главе края.

Александр Усс возглавлял Красноярский край с осени 2017. При нем почти удвоились доходы краевого бюджета (с 208,3 до 372,4 млрд рублей). Госдолг края, наоборот, при нем сократился вдвое – до 50,6 млрд рублей к концу 2022 года. Регион шестой в РФ по доходам и седьмой по расходам. Один из лучших в РФ по инвестициям (747,8 млрд рублей по итогам 2022 года). При этом инвестиционная привлекательность края при Уссе заметно выросла (на 77,7 % в действующих ценах и на 25 % в сопоставимой оценке).

Александр Усс стал архитектором и творцом краевой инвестиционной программы “Енисейская Сибирь”. Она включает 27 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 2,39 трлн рублей.

За всеми этими макроэкономическими показателями вырос и уровень жизни людей. Среднемесячная заработная плата здесь при Уссе возросла с 41,1 тыс. рублей до 70,9 рублей - 1 место среди регионов СФО. Жилищное строительство и повышение доступности жилья для жителей края, улучшение транспортной инфраструктуры, изменения в социальной сфере, - все это привело к тому, что в Красноярском крае выросла численность населения (в сравнении с данными переписи 2010 года). Это объективный показатель, которым могут похвастаться не более трети российских регионов.

Тут, к слову, немаловажную роль сыграл фактор Универсиады, которую в Красноярске провели в марте 2019 года. Помимо того, что регион отлично справился с организацией и проведением студенческих игр, власти качественно использовали этот форум для развития краевой инфраструктуры. Игры прошли. У красноярцев от них остались не только воспоминания, но но и современные и обновленные спортивные, физкультурные и медицинские объекты. Проще говоря, занятия спортом здесь стали доступнее и популярнее, а качество медицинского обслуживания выросло.

Все это особенно важно, учитывая, что губернаторство Александра Викторовича пришлось на не самые благополучные годы. Одна только пандемия Covid-19 могла отбросить край на годы назад. Причем по всем фронтам - от инвестиций до демографии. Но цифры и факты свидетельствуют о том, что команда Усса в целом преуспела в кризис-менеджменте и оставляет своим преемникам динамично развивающийся регион в хорошем состоянии с многообещающими перспективами.

Несмотря на все достижения, Александр Усс нередко был объектом критики оппозиционных политиков, да и со стороны простых избирателей. И это, пожалуй, тоже неплохо характеризует его как регионального лидера. Хотя бы потому, что он не использовал региональные СМИ и весь свой пропагандистский ресурс для демонстрации собственной непогрешимости. А еще, наверное, потому, что при нем жители края стали более требовательные к деятельности властей. Это признак роста политических и социально-экономических стандартов, характеризующих регион. Признак качественного развития.