Проще, быстрее, удобнее

Госавтоинспекция относится к службам с высоким рейтингом электронного участия. Электронный формат максимально упрощает гражданам получение всех госуслуг по линии ведомства. Чтобы подать заявление на регистрацию транспортного средства, достаточно зайти на официальный сайт ведомства гибдд.рф, найти раздел «Автовладельцам» и по ссылке перейти на портал госуслуг. Далее выбираете вид услуги, территориально удобное отделение, дату и время визита, заполняете соответствующую форму заявления, оплачиваете госпошлину и получаете в личном кабинете электронный билет с указанием места и времени регистрации. Все максимально удобно - справится любой пользователь.

Кстати, здесь же в подразделе «Снятие ТС с учета» представлен еще один чрезвычайно полезный сервис. Если автомобиль перешел в собственность нового владельца, но не был перерегистрирован им на себя в установленный законом 10-дневный срок, бывший собственник может прекратить регистрацию дистанционно. За три года этой услугой воспользовались порядка 1,5 миллиона граждан. В первом квартале этого года решение о прекращении регистрации вынесено по 110 тысячам заявлений, направленных онлайн.

Что касается получения водительского удостоверения, то этот сервис также представлен на портале «Госуслуги». Алгоритм действий аналогичный: собираете по списку пакет документов, заполняете электронную форму, оплачиваете пошлину и выбираете время и дату посещения регистрационно-экзаменационного подразделения Госавтоинспекции.

Инструменты единого портала госуслуг активно развиваются. В Госавтоинспекции делают все для того, чтобы услуги по линии ведомства были доступны каждому и удовлетворялись в кратчайшие сроки. Даже такая простая мера, как введение электронных очередей в подразделениях, оптимизирует процесс и делает его более комфортным для граждан. Благодаря возможностям системы электронного межведомственного взаимодействия, устранившей необходимость предоставлять документы и сведения, уже имеющиеся в других госорганах, сократилось время на проверки и соответственно время на оказание самой услуги.

АКТУАЛЬНО

Есть такое понятие, как массовая социальная значимость услуги. Проще говоря, уровень ее востребованности у граждан. Чтобы понять, насколько востребованы госуслуги по линии Госавтоинспекции, достаточно сказать, что по итогам 2022 года только через Единый портал госуслуг было подано свыше 6,5 миллиона заявлений на регистрацию ТС. Это самая популярная услуга, предоставляемая ведомством, - около 60% от общего количества обращений. Заметим, что немало граждан по-прежнему обращаются за госуслугами по линии Госавтоинспекции в офлайн-формате. В основном по субъективным причинам - возраст, низкая цифровая грамотность, привычка... В любом случае Госавтоинспекция принимает это во внимание и оптимизирует систему оказания госуслуг таким образом, чтобы сделать ее максимально доступной и комфортной для всех.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»