Готовьтесь, люди, скоро лето!

На майские праздники продано более 1,2 млн билетов - это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Фото: ОАО «РЖД»

Куда рвануть на выходные

Приближаются длинные майские выходные, а практически сразу же за ними начнется и летний сезон. Самое время подумать об увлекательных экскурсиях или поездках на море.

Даже по предварительным данным понятно, каким огромным спросом будут пользоваться путешествия под стук колес. Еще только середина апреля, а для поездок на майские праздники (с 28 апреля по 10 мая) пассажиры приобрели уже более 1,2 млн билетов. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Новороссийск, Брянск, Ярославль, Воронеж, Саратов.

«Чтобы удовлетворить спрос, мы обеспечим свыше 3 млн мест, - сообщили в ФПК. - Для этого будет привлечено 800 дополнительных поездов».

В праздники будут курсировать и туристические составы. Увлекательный и очень популярный вид досуга: днем экскурсия в каком-нибудь городе, ночью переезд в другой. Отличное настроение, новые знакомства, впечатлений - на год вперед.

Лето ждет пассажиров

Летом по железной дороге планируется перевезти свыше 50 млн пассажиров, из них более 11 млн - на южные курорты. Это соответственно на 2% и на 5,1% больше, чем в прошлом году. Для этого назначено свыше 1,5 тысячи дополнительных поездов, большинство из которых соединит крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском. Дополнительные поезда будут работать и на других популярных туристических направлениях, в частности Москва - Казань, Москва - Саратов, Санкт-Петербург - Киров и других.

Чтобы дать возможность всем желающим насладиться путешествием, число пассажирских мест во всех поездах превысит 13,5 млн - это на четверть больше, чем в прошлом году. А если и этого не хватит для удовлетворения спроса, железнодорожники будут искать резервы.

«В случае необходимости в существующие схемы поездов будут включаться дополнительные вагоны. А при резком увеличении спроса могут назначаться и новые дополнительные поезда», - рассказали в ФПК.

Путешествия будут максимально комфортными: более 90% вагонов, следующих на юг, оснащены кондиционерами и биотуалетами. Причем все «детские» поезда будут оснащены современными удобствами на 100%.

А можно ли будет заранее узнать, есть ли кондиционер в вагоне, куда ты купил билет? Железнодорожники и об этом позаботились. Покупая билет, можно будет ознакомиться с перечнем сервисов и услуг. При оформлении онлайн вся необходимая информация отображается при выборе вагона. А если билет покупается в кассе, то информацию о наличии биотуалета и кондиционера в вагоне пассажиру предоставляет кассир.

Подорожания не будет

В преддверии летнего сезона у некоторых пассажиров возникли опасения: а не повысятся ли цены?

- Эта информация не соответствует действительности, - заявили в ФПК. - В плацкартных вагонах тарифы регулирует государство, перевозчик не может самостоятельно увеличивать стоимость проезда, за этим пристально следит Федеральная антимонопольная служба. Кроме того, на цену влияет график гибкого регулирования тарифов. С ним можно ознакомиться на сайте РЖД. Его принцип: в периоды высокого спроса цена может расти, в период низкого - уменьшаться. Чтобы стоимость проезда в плацкарте была доступнее, ФПК предоставляет пассажирам скидки.

В конце 2022 года тариф на проезд в плацкарте действительно был увеличен в ходе ежегодной индексации в соответствии с приказом ФАС РФ. Но увеличился он на 8,1%, это значительно ниже уровня инфляции, которая, по оценке Росстата, составляет 13,8%.

А без индексации, как ни крути, не обойтись. Она необходима для своевременного обновления вагонного парка, проведения капитально-восстановительного ремонта. В результате этого путешествия по железной дороге становятся более безопасными, и все больше пассажиров ездит в новых, комфортабельных вагонах.

Еще один стойкий миф, что проезд в купе дороже самолета. А ведь это не так. Например, билет из Москвы в Адлер на 1 мая стоит от 4228 руб., а минимальная стоимость авиаперелета - 5285 руб.

А вот лайфхак для экономии

Нужно покупать билеты заранее, на этапе открытия продаж. И конечно, надо следить за информацией на сайте ОАО «РЖД». Там можно своевременно узнать о специальных тарифах, акциях и скидках.