Аэрофлот снова готов предоставить бесплатные билеты ветеранам Великой Отечественной войны

Фото: Алексей Переславцев

Страна в ожидании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Авиакомпания Аэрофлот снова готова предоставить бесплатные билеты ветеранам для перелета с 2 по 11 мая. Дополнительно всем участникам акции авиакомпания вручит сертификат на второй бесплатный авиабилет в течение года.

Бесплатный перелет в эконом-классе могут оформить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств. Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, которые являются ветеранами и инвалидами ВОВ, авиакомпания предоставляет возможность оформить перелёт в классах Комфорт или Бизнес. При этом авиакомпания берёт на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Каждый участник праздничной акции также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Всем категориям пассажиров, участвующих в акции, Аэрофлот предложит повышение в классе обслуживания на борту самолета при наличии свободных мест по итогам регистрации на рейс в аэропорту.

Перелёт должен начинаться с 2 по 11 мая 2023 года. Оформить льготный билет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года. Срок действия авиабилета, оформленного в соответствии с условиями проведения акции, составляет один месяц.

Кроме того, всем участникам акции при оформлении авиабилета будет предоставлен сертификат на бесплатный перелёт в эконом-классе на два человека (для участника акции и сопровождающего) по маршруту «туда и обратно» рейсами Аэрофлота, «России» и «Авроры», выполняемыми под кодом SU. Перелёт по сертификату может состояться с 12 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года.

При оформлении авиабилета и регистрации на рейс необходимо предоставить паспорт, удостоверение ветерана, инвалида Великой Отечественной войны или несовершеннолетнего узника фашизма, а при бронировании перелёта в классах Комфорт или Бизнес — документы, подтверждающие звание Героя Советского Союза или статус полного кавалера ордена Славы.

Традиционная майская акция Аэрофлота в честь Дня Победы — дань памяти подвигу народа нашей страны. В 2001 году Аэрофлот первым из российских авиаперевозчиков положил начало традиции предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелёта на своих рейсах.