Выбери себе контракт с Минобороны России

Настоящим информационным прорывом стал новый сайт Минобороны службапоконтракту.рф

Сегодня мало кому нужно объяснять необходимость защиты Родины. А вот разных технических вопросов масса, ведь за минувший год менялись и законодательные нормы, и материальные условия, и пакет социальных гарантий и льгот (причем в сторону расширения).

Настоящим информационным прорывом стал новый сайт Минобороны службапоконтракту.рф. Он создан для молодых людей, и не только, которые рассматривают для себя вариант военной службы по контракту. Портал дает реальную возможность оперативно связаться со специалистами и найти военную специальность.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ МИНОБОРОНЫ

Новый сайт в Минобороны России создала молодая команда разработчиков с учетом потребностей молодежи. Все очень просто и удобно: можно создать свой личный кабинет, заполнить заявку также предлагается на Едином портале Госуслуг и портале MOS.RU. После того, как заявку рассмотрят, кандидату предложат варианты по специальностям и место службы.

На момент моего знакомства с сайтом предлагался широкий выбор вакансий: 1300 в мотострелковые войска, 150 в танковые войска, 200 в ракетные войска и артиллерии, 200 в войска противовоздушной обороны и 50 в войска связи.

Только в мотострелковые части готовы брать всех желающих без опыта и специальности (тактике боя и владению оружием научат). Танкистов предпочитают набирать из автомехаников, имеющих права категорий С или Е, ракетчиков из геодезистов, инженеров и строителей, бойцов ПВО из инженеров АСУ, связистов из системных администраторов.

Исходя из вашего опыта и навыков, что вы указали в заявке, предложат конкретный контракт. Если устроит, можно будет приехать и подписать его в региональном пункте отбора или военном комиссариате по месту жительства.

Перед этим придется пройти психолога, и медицинский осмотр.

Кстати, в разделе «Военкоматы» появилась карта с указанием всех комиссариатов России с актуальными номерами телефонов. С региональными пунктами отбора стало возможно связаться даже по электронной почте.

Все вопросы, связанные с поступлением на военную службу по контракту, теперь можно уточнить по телефону единой горячей линии - 117. Важно: с вами будет говорить не робот, а человек. Это сейчас большая редкость.

КОНТРАКТ: УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ

Сайт адаптирован для тех, кто хочет попробовать в своей жизни что-то изменить, и тех, кто мечтает связать всю свою жизнь с профессией «Защитник Родины» и подбить как можно больше «Леопардов» и «Брэдли» противника.

На портале можно узнать, что после заключения контракта военнослужащий получает единовременную выплату в 495 тысяч рублей и 190-400 тысяч ежемесячных выплат (зависит от звания, стажа и категории).

То, что рано или поздно может появиться конкуренция - вне сомнений.

Ведь на службу по контракту приглашают не только о граждан России, но и иностранных граждан с 18 лет, которые законно находятся на территории России и имеют категории здоровья А и Б. А таких среди мигрантов большинство.

Контракт заключается с военнослужащими на срок от года до пяти, и предполагает обучение использования самого современного оружия и военной техники, а также набор льгот и социальных гарантий.

Среди льгот бесплатный билет на отдых в любое место страны, компенсация коммунальных платежей 50 %, дополнительный отпуск до 75 дней, бесплатное лечение и санаторно-курортное обеспечение, ежемесячная выплата, как ветерану боевых действий 5000 рублей с индексацией пожизненно, право на льготную пенсию после 20 лет службы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные месте для обучения детей в вузах, а также выплаты в случае травмы или утраты кормильца от 3 до 12,5 миллионов рублей.

Есть также возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, получение служебного жилья в любом регионе или компенсация за найм жилья.

Контрактная служба — это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества с мерами поддержки всей семьи. Главное отличие от военной службы по призыву: военнослужащий по контракту — добровольный защитник Родины!

КСТАТИ

Для тех, кто все еще бегает от службы в армии. Контракт Минобороны России не заключит с тем, кто болен венерическими заболеваниями, туберкулезом, имеет онкологию, ожирение, сердечные заболевания, не имеет пяти зубов и более, фаланги указательного пальца, имеет металлоконструкции в теле или дистрофию. Если вы уже подходите под эти параметры, то можете не волноваться. Такие армии не нужны даже бесплатно (с полным перечнем заболеваний Вы можете ознакомиться в 565-ом Постановлении Правительства от 04.07.2013).