«Росатом» получил лицензию на малую АЭС в Якутии

21 апреля Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору выдала входящему в состав Ростаома «Концерну Росэнергоатом» лицензию на размещение АЭС в Усть-Янском улусе Якутии.

Первой станцией малой мощности была Обнинская АЭС, которая начала давать энергию в сеть в 1954 году. В новейшей истории России ее последователем стал «Академик Ломоносов» - плавучая АЭС, которая с 2019 года она снабжает энергией чукотский Певек.

Якутская станция будет наземной. Ее «сердцем» станет адаптированный под работу на суше судовой ядерный реактор РИТМ-200Н. Реакторы этой серии обеспечивают автономное плавание новейших ледоколов в суровых водах Ледовитого океана.

По сравнению с традиционными станциями Якутская АСММ будет намного компактней, что позволит сократить сроки ее строительства. И еще она - модульная, то есть, имеет потенциал для увеличения мощности.

- Решение российского регулятора – знаковое для мировой атомной отрасли. Это в очередной раз подтверждает безусловное лидерство российских ядерных технологий. Подготовительные работы в районе поселка Усть-Куйга идут полным ходом. Уже сейчас на площадку завезено более 2 тысяч тонн грузов, работает около 80 человек и 38 единиц техники. С каждым днем объемы работ нарастают. Ввод наземной АСММ мы планируем в 2028 году, - заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Для российской глубинки, а особенно, для труднодоступных территорий Арктики такие станции нужны. Особенно, если учесть, что развитие Арктической зоны - один из стратегических приоритетов государства.

Интерес к маломощным станциям прослеживается и в мире. На планете остается немало мест, где люди сталкиваются с острым дефицитом электроэнергии, или вовсе лишены доступа к ней. Это и удаленные от централизованного энергоснабжения территории, и островные государства, и страны с небольшой потребностью в электроэнергии. Строительство там больших электростанций либо экономически не оправдано, либо невозможно из-за территориальных особенностей, отсутствия электросетевой инфраструктуры. АСММ можно построить и под крупный промышленный объект.

Поэтому «Росатом» будет тиражировать проекты малой генерации в России, и предлагать их за рубежом. Например, он сооружает серию модернизированных плавучих энергоблоков с реакторами РИТМ 200 мощностью 50 мВт. Первым потребителем энергии с этих энергоблоков будет проект по добыче меди в Баимской рудной зоне на Чукотке. Активный диалог «Росатома» с зарубежными заказчиками уже дает результаты: за прошедший год подписаны двусторонние соглашения с партнерами из Киргизии, Мьянмы и других стран.

Для них сотрудничество с «Росатомом» - это не только доступ к лучшим технологиям, но и импульс к развитию науки, разработке соответствующей нормативно-правовой базы, локализации производства и подготовке кадров. Такой комплексный подход позволяет формировать энергетический и технологический суверенитет, что является ключевой задачей для каждой страны.