Герой спецоперации «Z» сержант Еслев выжег врагов «Змеем Горынычем»

Рядовой Сергей Медведев и сержант Дмитрий Еслев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, держись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять»!

УНИЧТОЖИЛ ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД ВСУ

Рядовой Сергей Медведев

«Рядовой Сергей Медведев, действуя в составе расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи, выполнял задачу по огневой поддержке российских Вооруженных сил, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

Продвигаясь по маршруту, передовая группа разведки обнаружила вооруженное формирование националистических сил, готовящих нападение на российские подразделения, о чем командир группы незамедлительно проинформировал артиллеристов по средствам радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника. Приняв информацию, Медведев, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям украинских радикалов. Благодаря профессиональным навыкам Медведева, его своевременным и точным расчетам, огнем боевой машиной были уничтожены две единицы автомобильной техники противника и до 10 боевиков. Оперативные и профессиональные действия рядового Сергея Медведева позволили обеспечить прорыв оборонительных позиций и продвижение поддерживаемого подразделения вглубь обороны противника».

СЖЕГ ВРАГА «ЗМЕЕМ ГОРЫНЫЧЕМ»

Сержант Дмитрий Еслев

«Отделение самоходной реактивной установки разминирования (в войсках называют «Змей Горыныч») под командованием сержанта Дмитрия Еслева, выполняло боевую задачу в составе российских войск, обороняющих один из населенных пунктов. Воспользовавшись темным временем суток, противник подтянул дополнительные резервы к своему передовому опорному пункту с целью дальнейшего перехода в наступление на наши позиции. Оценив обстановку, несмотря на серьезную опасность своей жизни, и подчиненного экипажа самоходной реактивной установки Еслев, принял решение, не дожидаясь наступления противника, обойти его с фланга и атаковать. Под прикрытием боевой машины пехоты экипаж Дмитрия зашел с левого фланга противника, произвел запуск секции детонирующего кабеля из установки разминирования, в ходе чего уничтожил опорный пункт украинских националистов и дезориентировал врага. Благодаря смелости, отваге и профессионализму сержанта Дмитрия Еслева и подчиненного ему личного состава, было сорвано вражеское наступление, а также уничтожено около 10 единиц техники и живая сила противника».