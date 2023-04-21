Что известно о сериале по бестселлеру «Сумерки». Будет ли сниматься Роберт Паттинсон и где смотреть новый проект

Фото: кадр из фильма

На днях девушек и трепетных юношей взбудоражила новость из мира сериальной индустрии — продюсеры канадско-американской компании Lionsgate Television задумали вернуть на экраны героев вампирской саги «Сумерки». Что? Да!

Как все помнят, серия фильмов по одноименному циклу произведений Стефани Майер имел в свое время оглушительный успех. Но последняя часть проекта, вышедшая на экраны в 2012 году («Сумерки. Сага: Рассвет — часть 2), как будто закрыла тему. Ну, кто еще сможет переплюнуть работу тройки главных актеров проекта — Роберта Паттинсона, Кристен Стюарт и Тейлора Лотнера?

Фото: кадр из фильма

Но прошло время, Стюарт живет с девушкой, Лотнер пропал с радаров и только Паттинсон продолжает цепляться за карьеру из последних сил («Маяк», «Бэтмен», «Довод»). Видимо, пришло время новых героев, раз продюсеры приступили к разработке сериала по циклу фэнтези-романов.

Фото: кадр из фильма

Новость подтвердили сразу несколько источников, специализирующихся на сериальной индустрии. Правда, информации по проекту минимум. Совершенно точно в деле автор произведений Стефани Майер. Со сценаристом и потенциальным дистрибьютером пока не определились.

Фото: кадр из фильма.

Зато понятно, что исполнительными продюсерами сериала выступят Вик Годфри, чья компания Temple Hill продюсировала фильмы саги «Сумерки», а также Эрик Фейг — бывший сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group.

Кто не помнит, цикл фильмов из серии «Сумерки» выходил с 2008 по 2012 годы. В общей сложности проект создателям более 3,4 миллиарда долларов. В центре фантастической саги — история 17-летней девушки Беллы, которая влюбляется в загадочного одноклассника (впоследствии — вампира).