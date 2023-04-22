Ученые рассчитали, сколько ложек сахара в день съедать безопасно

Ученые нашли связь между потреблением сахара и развитием 18 заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ Фото: Shutterstock

Ученые подвергли сомнению уже привычный постулат о том, что если хочешь быть здоров – откажись от сахаров. Они провели масштабный мета-анализ научных исследований о пользе и вреде этого продукта. Свои усилия объединили медики и ученые из Университета Сычуани и Западно-Китайского медицинского центра, а также Медицинской школы Калифорнийского университета в Дэвисе. Изучали, как влияет потребление сахара на разные параметры здоровья не отягощенных какими-то серьезными заболеваниями людей, то есть на обычного среднестатистического здорового человека.

В ЧЕМ ВРЕД

Ученые нашли связь между потреблением сахара и развитием 18 заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, 10 сердечно-сосудистых болезней, появлением некоторых видов рака и 10-тью другими медицинскими проблемами – разрушением зубов, нарушением работы печени, крепости костей, аллергиями и нейропсихиатрическими недугами.

Доказано, что с повышенным употребление сахара связаны риски развития таких заболеваний:

- болезни системы обмена веществ - 34%;

- рак 30%;

- сердечно-сосудистые заболевания 20%;

- нейропсихиатрические болезни 4%;

- кариес и болезни зубов 2%;

- другие болезни 10%.

Как оказалось, больше всего сахара современный человек получает из подслащенных напитков - газированных, фруктовых, спортивных и энергетиков.

Доказано, что они связаны с увеличением массы тела, накоплением жира в печени и в скелетных мышцах, а также в тканях сердца и поджелудочной железы.

Увеличение дозы искусственно подслащенных напитков всего на одну порцию в неделю, к примеру, повышает риск развития подагры на 4%. Кроме того, более частое употребление сладких напитков повышает риск развития ожирения у детей на 55% по сравнению с теми детьми, у которых содержание сахара в рационе и в напитках умеренное.

ЗАПОМНИТЕ ЭТУ ЦИФРУ

Авторы исследования рекомендуют не более 6 чайных ложек сахара в день (25 г) и не более 200-355 мл подслащенных сахаром напитков в неделю. На этом уровне для исходно здоровых людей доказательств повышения каких-либо рисков найти не удалось.

ЕСЛИ ТЯНЕТ СЛОПАТЬ ЧТО-ТО ЭТАКОЕ?

Сладкая еда очень калорийная, причем она способна стимулировать чувство голода. Это связано с воздействием сахара на поджелудочную железу, в кровь выстреливает огромное количество инсулина, избыток которого провоцируют голод, объясняет врач – эндокринолог, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ», кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. Поэтому даже если не запрещать себе сахар окончательно, стоит соблюдать простые правила безопасности. Вот они:

1. Ешьте сладкое только после сытного обеда или завтрака. Получив пищу вдосталь, центр голода уже будет меньше реагировать на новые сигналы и требовать десерт: он и так уже сыт и доволен. Именно поэтому перекус только пирожным провоцирует переедание.

2. Не надо специально себя выдерживать, чтобы потом слопать пирожное. С голодухи съедите больше.

3. Необязательно есть целое пирожное. Если кусать понемногу и при этом не запивать чаем или кофе, чтобы не смывать вкус, то, возможно, вам хватит и половинки. А вот через полчаса-час – пейте больше воды.

4. Берите пирожное, содержащее белок. Почитайте этикетку: там должны быть яйца, творог, может еще какой-то источник протеина. Например, бывает зефир на яичном белке, а бывает из взбитого ягодного пюре и агар-агара. Выбираем первый вариант.

5. Если уж решили съесть что-то сладкое, то съешьте с удовольствием и без душевных терзаний. Наш организм не выставляет вам счет каждый день. И лишние 300 килокалорий вы сможете компенсировать завтра и послезавтра.