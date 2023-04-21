Раскрыт замысел кукловодов: США выиграют от попытки наступления Украины при любом исходе

Tребование наступления от Зеленского в любом случае принесет закулисным кукловодам выгоду Фото: REUTERS

Ни для кого не секрет, что США умеют считать гораздо лучше, чем европейцы. И что одной из задач конфликта на Украине, в котором Киев является гораздо меньшим по значимости актором, чем Вашингтон, является уничтожение экономики стран Евросоюза, как потенциального конкурента США. Первый этап этого действа уже реализован – выросшие цены на газ и нефть, тарифы, уничтожающие промышленность, даже физический перевод ряда европейских предприятий в США, ради чего там даже был принят целый федеральный закон.

Но Вашингтон на этом не успокаивается. Другим рычагом разорения европейских стран стали украинские беженцы, которых приняли государства ЕС. На 5 миллионов украинских беженцев страны ЕС потратили в общей сложности свыше 37 млрд. евро. Мы намеренно не берем здесь ситуацию с беженцами в России, потому что у нас они становятся, при желании, полноправными гражданами России и имеют те же права, что и остальное население. А часть их уже даже смогла решить в России свой жилищный вопрос, и не будем скрывать, к зависти некоторых россиян. А вот в Евросоюзе картина совсем иная.

Больше всего беженцев в Польше. Эта страна приняла 1,5 млн человек и потратила на них почти 8,4 млрд. евро.

Германия – 880 тысяч беженцев, 13,5 млрд. евро – их содержание.

Чехия – 485 тысяч человек, расходы на них - 1,4 млрд. евро.

Италия – 170 тысяч - 0,9 млрд. евро.

Испания – 161 тысяча украинцев и 1,4 млрд. евро.

Франция – 118 тысяч, 0,5 млрд. евро.

Великобритания – 160 тысяч украинок и украинцев, 1,7 млрд. фунтов стерлингов (хоть и не входит в ЕС, но все равно Европа). Остальные финны и румыны – это уже просто мелочи.

Вкупе с военной помощью Украине со стороны этих стран суммы получаются для их собственных бюджетов весьма немалые. Повышение зарплаты английским медикам на 1% потребовало бы от правительства 700 млн фунтов. А на 2% - почти полутора миллиардов. Но правительство отказалось повышать финансирование медиков, зато выплатило на украинских беженцев.

Так что требование США наступления от Зеленского в любом случае принесет закулисным кукловодам выгоду. Выгорит наступление, в чем даже у украинских военных нет уверенности, ура! И получите новые партии вооружений и финансирование. Не выгорит, обернется разгромом ВСУ и широким наступлением российских войск на новые территории – новые сотни тысяч, если не миллионы новых беженцев по призыву Зеленского рванут на Запад штурмовать Варшаву, Берлин, Париж, Прагу и т.д., нагружая и без того находящиеся в большом напряжении европейские столицы. Что не обрадует ни чехов, ни немцев, ни французов.

Не зря же председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил сегодня на пресс-конференции на военной базе в Рамштайне, что НАТО не бросит Украину.

- Мы и дальше будем помогать Украине выстаивать и иметь необходимые военные мощности. Мы будем проводить тренинги для танкистов, и использования систем ПВО. Также мы будем давать снаряды к танкам и системам ПВО, артиллерийские снаряды и ракеты, - пообещал Милли, заявив, что помощь будет поступать "столько, сколько нужно". То есть "до последнего украинца".

А как же беженцы в США? Ведь там их, уехавших с Украины за океан, тоже весьма прилично. Аж около ста тысяч человек. Почти как во Франции. Но в США есть одна интересная особенность. Власти Штатов пустили украинских беженцев на два года в страну, всего лишь разрешив им въезд на этот срок. А что касается финансов, то американское государство не тратит на них ни гроша. Их пускают в страну только при наличии спонсора, который обязуется содержать их все указанное время.

А европейцам судьбой и Вашингтоном назначено платить. Пока что хотя бы не каяться.