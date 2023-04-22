«Сказали, что мои сбережения под угрозой»: Сотрудница «КП» подробно рассказала, как мошенники убедили ее перевести все деньги и скрыться

Мошенники похитили у 77-летней сотрудницы «КП» 2,6 миллиона рублей и убедили скрываться от родных пять дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

МВД опубликовало видео, на котором сотрудница «Комсомолки» Татьяна Адабаш рассказывает, как мошенники убедили ее отдать 2,6 миллиона рублей и спрятаться в гостинице в Твери.

По словам Адабаш, злоумышленники позвонили ей после 10 апреля. Один из них представился сотрудником безопасности Центрального банка, второй – сотрудником ФСБ. 77-летняя женщина вначале не поверила в версию, что кто-то якобы пытается завладеть ее сбережениями. Показались ей подозрительными и вопросы «сотрудника банка» о том, брала ли она в последнее время кредиты и снимала ли деньги со счета.

- Поступил другой звонок, не по обычной связи, а как бы по специальной связи, с «птичкой». Человек представился Виктором Николаевичем, сотрудником управления ФСБ, - рассказала Татьяна Адабаш.

Женщину убедило то, что мошенник прислал ей фото удостоверения на имя подполковника ФСБ. После этого она начала выполнять указания злоумышленников.

Адабаш рассказала, что лже-полковник ФСБ упомянул, что ее деньгами собираются завладеть якобы сотрудники украинских спецслужб.

Всего Татьяна Адабаш отдала мошенникам 2 млн 600 тысяч рублей.

- Два миллиона собственные средства, остальные я заняла у людей, - объяснила женщина.

Напомним, 77-летняя Татьяна Адабаш таинственно уехала из дома 17 апреля. 18-го ее дочери позвонил незнакомый мужчина, сообщил, что пожилая женщина похищена и требовал выкуп - 2 миллиона рублей. Подробности поисков таинственно исчезнувшей из Москвы женщины здесь на KP.RU.