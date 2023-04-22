Ксения Бородина подарила дочкам «Мерседес» для поездок в школу

Ксения Бородина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Бородина сделала своим дочерям щедрый подарок: звезда «Дома-2» купила для 13-летней Марии и 7-летней Теоны автомобиль «Mercedes-Benz». Телеведущая объяснила: иномарка нужна девочкам, чтобы ездить в школу. Об этом Ксения рассказала в соцсетях.

На своей странице телеведущая опубликовала снимки нового черного микроавтобуса и заявила, что дарит его дочкам. В автомобиле есть все удобства: он оснащен светодиодной подсветкой передней панели, холодильником и откидными столиками на спинках сидений.

«Обожаю радовать своих девочек. Пусть у вас все будет, мои крошки», - написала Бородина.

По словам Ксении, у ее дочек плотный график: после школы они отправляются на кружки и дополнительные занятия. А поскольку семья живет в загородном доме, на уроки Марию и Теону отвозит водитель.

Ксения с дочками Теоной и Марусей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая может позволить себе подобные траты. У нее хороший контракт на телевидении, кроме того, Бородина зарабатывает на рекламе в соцсетях. Недавно Бородина приобрела апартаменты в Дубае. В новом YouTube-шоу Надежды Стрелец звезда «Дома-2» объяснила, зачем купила недвижимость за рубежом. По словам телеведущей, она не собирается эмигрировать из России. Покупку квартиры в другой стране Ксения считает инвестицией.

В ходе беседы Надежда Стрелец отметила, что покупка Бородиной жилья в другой стране стала поводом для обсуждения. У телеведущей много поклонников, которые решили, что Ксения готовит свой отъезд из России. В ответ Бородина заверила, что не собирается никуда переезжать.

«Эта недвижимость была некоторым вложением с моей стороны. И плюс ко всему это дружественная страна. Мне не стыдно признаваться, что я русская, не стыдно признаваться и сейчас, и тогда. Моя позиция остается неизменной - я люблю свою родину», - заявила Ксения.

Бородина рассказала, откуда взяла деньги на дорогостоящее приобретение. По словам телеведущей, она заработала и скопила их сама, без чьей-либо помощи.

Ранее Ксения призналась, что оба ее бывших мужа практически не платят алименты на детей, так что ей нужно много работать, чтобы обеспечивать их самой. Отец младшей дочери Теоны ежемесячно пересылает ей небольшую сумму. Но основные расходы на девочку она оплачивает из своего кармана. Отец старшей дочки Марии вообще не участвует в жизни ребенка.