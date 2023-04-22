«Двойня!»: Жена Прилучного Зепюр Брутян принимает поздравления

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян вот-вот подарит ему еще одного наследника. Актриса дохаживает последние месяцы беременности. В ожидании первенца Зепюр устроила фотосессию, кадрами которой она поделилась в соцсетях. На снимках Зепюр поочередно позирует то в розовом, то в голубом платье, давая таким образом понять, что уже знает пол будущего малыша.

Правда, рассказывать поклонникам, кто родится у них с Павлом – мальчик или девочка, будущая мама не спешит. Зепюр решила сохранить интригу.

«Мальчик или девочка? А может, двойня?» - подписала Зепюр свои фото.

Подписчики в комментариях поздравляют актрису и желают маме и будущему малышу здоровья. «Кто бы ни родился, главное – чтобы был здоровым и счастливым», «Двойня? Вот это новость! Поздравляем!», «Ваши дети будут такими же красивыми, как вы с Павлом», - пишут фоллловеры.

Зепюр и Павел начали встречаться весной прошлого года. А уже в августе влюбленные сыграли свадьбу. Вскоре стало известно, что молодая жена Прилучного в положении. Свою беременность Зепюр называет лучшим подарком, который она получала от мужа.

Актриса скоро подарит мужу еще одного наследника. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Они познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке». На тот момент Прилучный был женат на Агате Муцениеце. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же заявил, что она оговорила его ради пиара. При этом Агата всегда подчеркивала, что Прилучный – очень хороший отец, он проводит много времени с детьми и нежно заботится о них. После развода Павел продолжает очень тесно общаться с Мией и Тимофеем.

Практически в самом начале своих отношений с Зепюр Брутян звезда «Мажора» познакомил избранницу с наследниками. По словам 35-летнего артиста, его дети тепло приняли его 26-летнюю возлюбленную. Сейчас они воспринимают новую жену папы скорее как старшую сестру, а не как мачеху.

«Мы много разговариваем. Они все прекрасно понимают. Знали, что я когда-нибудь найду себе девушку, которая будет в нашей семье. Я так настраивал их еще до встречи с Зепюр. О ней Тимофей и Мия сказали: "Круто! Вообще класс. Она еще и кудрявая, обаятельная. Нам нравится». Относятся с уважением. Это замечательно», – рассказывал Павел