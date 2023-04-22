Россия, Китай и КНДР создали "треугольник смерти" в Тихом океане: чем это грозит США

Треугольник смерти вырисовывается для Вашингтона во всей красе Фото: EAST NEWS

Западные журналисты находят новые подтверждения изменения расклада геополитических сил на карте мира и его переход к многополярности.

Так, журналист издания InsideOver Федерико Джулиани утверждает, что Россия стала частью своеобразного треугольника, который он назвал «треугольником смерти».

- Если мы взглянем на любую географическую карту, то мы легко обнаружим треугольник смерти, появившийся в районе Тихого океана и состоящий из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России. – пишет он.

Джулиани уверен, что перечисленные им страны используют все возможности давления на США, вынужденными следить теперь сразу за несколькими горячими точками, что требует еще больше сил и средств, а также пересмотра оперативных планов не только Пентагона, но и военных ведомств американских союзников.

В качестве примера такого давления он приводит учения Тихоокеанского флота России на Дальнем Востоке, указывая на то, что они проводятся именно сейчас, «когда НАТО создавала впечатление, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане».

- Треугольник смерти вырисовывается для Вашингтона во всей красе. – резюмирует журналист.