«Столица закатов», фестиваль искусств «Стрелка» и «Приволжская фиеста»

Фото: Нижний 800

Старинный купеческий город очарователен. Красивейшие дома, усадьбы, белокаменные архитектурные памятники, масса музеев с занимательными экспонатами от елочных игрушек и до раритетных автомобилей. Да, Нижний Новгород хорош в любое время года. Здесь интересно в каждые выходные. Сотни тысяч туристов из нашей страны и зарубежья приезжают сюда, чтобы побродить по одной из самых красивых улиц города — Рождественской, прогуляться по Нижне-Волжской набережной с панорамными видами исторической части города, зайти в неприступный для врагов древний Кремль и отдохнуть в одном из многочисленных популярных среди путешественников кафе.

Фото: Нижний 800

В наступающем теплом сезоне нижегородцы и гости города смогут стать и непосредственными участниками масштабных креативных и спортивных фестивалей, а также посетить множество культурно-массовых и выставочных мероприятий. На днях их презентовал заместитель губернатора региона Олег Беркович.

«В этом году мы вновь подготовили насыщенную программу, которая будет интересна и жителям, и туристам. При этом мы фокусируемся не только на Нижнем Новгороде, но и на малых городах, таких как Городец, Тонкино, Васильсурск, Семёнов. Многие мероприятия стали уже традиционными, однако в этом году Нижний — Молодёжная столица России, и этот статус добавляет в календарь несколько крупных мероприятий для молодых людей: и развлекательных, и образовательных», — сказал Олег Беркович.

Фото: Нижний 800

Презентации технологических достижений и интерактивные программы

31 мая стартует конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Мероприятие входит в пятерку наиболее представительных деловых мероприятий в области цифровой экономики нашей страны. Ее работа продлится до 2 июня.

Важной частью программы станет технологический фестиваль CIPR TECH WEEK. Действо пройдет с 29 мая по 4 июня.

На Нижегородской ярмарке всё лето будут проходить интерактивные программы для всей семьи. Здесь откроется кукольный театр и летний кинотеатр, будут работать аниматоры и проходить мастер-классы. В выходные июля и августа на Ярмарочной площади состоится фестиваль реконструкции «Приволжский штандарт», а финал серии - 9-10 сентября на Щёлоковском хуторе. Зрители познакомятся со знаковыми моментами русской истории, а костюмированные персонажи перенесут зрителей в атмосферу прошлых лет.

Фото: Нижний 800

«Столица закатов»

Из года в год зрителей удивляет нижегородский мультижанровый фестиваль популярных исполнителей «Столица закатов». Предстоящим летом традиция не нарушится. Музыкальные вечеринки будут проходить еженедельно на одной из ключевых туристических локаций города Нижневолжской набережной, Стрелке, набережной Федоровского, в Александровском саду, в сквере Свердлова и других. На площадках выступят, как известные артисты, так и уличные музыканты. Зрители станут свидетелями бомбических диджей-сетов, насладятся классическими концертами и, даже, отведают фирменные приволжские блюда на специальные гастрономические сеты. Первый концерт запланирован 3 июня.

Фото: Нижний 800

ПРОГРАММА КОНЦЕРТОВ

«Столица закатов. Ракушка»

• 3 июня — Квинтет Сергея Мазаева

• 17 июня — JP Band

• 1 июля — Dora

• 8 июля — Fantine

• 15 июля — Joander Santos

• 22 июля — Маргулис

• 29 июля — Feduk

• 5 августа — Armir Lee

• 26 августа — Zoloto

Фото: Нижний 800

«Симфонические воскресенья»

• 18 июня — Дирижёр Владимир Понькин. Открытие фестиваля «Музыка над Волгой». В.А. Моцарт

• 25 июня — Дирижёр Дмитрий Васильев. М. Глинка

• 2 июля — Дирижёр Владимир Понькин. «Сказки Александровского сада» И. Штраус

• 9 июля — Солист Александр Горбунов. Н. Римский-Корсаков

• 16 июля — Дирижёр Феликс Коробов. А. Бородин

• 23 июля — Дирижёр Антон Шабуров. А. Хачатурян

• 30 июля — Солистка Анна Савкина. Закрытие фестиваля «Музыка над Волгой». П. Чайковский

Самая актуальная информация об участниках и анонсы программы в социальных сетях фестиваля:

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«Триумф времени и правды» в Пакгаузах

Насыщенная программа будет и в культурных учреждениях города. Например, со 2 по 11 июня пройдёт Международный фестиваль искусств «Стрелка». Проект давно стал важным событием в культурной жизни России. В этом сезоне на уникальной сцене концертного Пакгауза пройдёт серия концертов звёзд классической музыки с участием знаменитых российских музыкантов, дирижёров и оркестров. В программе фестиваля - барочный оперный гала-концерт, концерт «Солнце Неаполя», «История солдата» Игоря Стравинского, а также шедевры Шумана, Брамса, Дебюсси, Равеля, Рахманинова, Шенберга и других композиторов. Узнать подробнее о программе можно будет на сайте Нижегородского театра оперы и балета.

Фото: Нижний 800

Кроме того, летом в Пакгаузах пройдет серия концертов, а 28 июня Нижегородский театр оперы и балета представит премьеру оперы-оратории Г.Ф. Генделя «Триумф времени и правды» в рамках Дягилевского фестиваля в Перми. В Нижнем Новгороде премьерный показ состоится в октябре.

Насладиться красотами Нижнего с высоты птичьего полета

Предстоящим летом в Нижнем Новгороде запланированы несколько зрелищных состязаний воздухоплавателей. С 22 по 28 июня пройдет открытый чемпионат по воздухоплавательному спорту «Кубок содружества». С16 по 21 августа — фестиваль тепловых аэростатов «Приволжская фиеста». 16 августа стартуют всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Помолова». Обещаем, будет красиво. Спортсмены станут приземляться прямо на Стрелку

Полюбоваться прекрасными видами Нижнего Новгорода и окрестностей смогут не только профессиональные спортсмены-воздухоплаватели. Нижегородцы и гости города в течение всего летнего сезона при благоприятной погоде смогут полетать над столицей Приволжья или подняться над городом на привязанных воздушных шарах.

Фото: Нижний 800

День города

Столица Приволжья отметит его 19 августа. В программе концерты местных музыкальных коллективов и диджеев, диджитал-активности, выступление популярных артистов.

В этот же день в акватории Волги и Оки пройдут соревнования среди профессионалов и любителей парусного спорта - Кубок союзных государств «Волжская регата».

В центре города в День города состоится зрелищный Фестиваль духовых оркестров.

Про спорт

В числе наиболее впечатляющих спортивных нижегородских событий - традиционный полумарафон «Беги, герой!» (20–21 мая) и легкоатлетический кросс «По Щелчку» (27 мая). А когда в Волге уже хорошенько прогреется вода (22–23 июля), пловцы продемонстрируют свою выносливость в серии заплывов X-WATERS VOLGA.

4–5 августа в столице Приволжья впервые пройдут крупные соревнования по триатлону IRONSTAR.

27 августа будет дан старт «Марафону Нижний Новгород», а 1 октября пройдёт забег на 100 километров «Королева спорта».

Что еще

С 7 по 13 июля в Нижнем уже в 7-й раз состоится фестиваль нового российского кино “Горький Fest”. Гости фестиваля получат уникальную возможность первыми познакомиться с самыми свежими и интересными работами отечественных режиссеров. В уличных кинотеатрах будут бесплатные кинопоказы.

12 августа пройдет третий Музыкальный фестиваль «Великая Русь».

А с 25 по 27 августа во время Международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals мастера световых шоу и инсталляций покажут свое искусство на фасадах знаковых городских зданий и внутри культурных пространств.

Фото: Нижний 800

«Город, в котором чувствуешь жизнь»

В конце прошлого года по результатам голосования Нижний Новгород завоевал титул Молодежной столицы России. Поэтому событийная программа столицы Приволжья насыщена различными проектами под эгидой Федерального агентства по делам молодежи. Слоган Молодежной столицы – «Город, в котором чувствуешь жизнь». Студенчество для многих – один из лучших периодов жизни. Учеба в колледже или вузе всегда насыщена новыми знаниями, полезными знакомствами, яркими событиями, а порой и самыми противоречивыми впечатлениями. Предстоящим летом в Нижнем Новгороде можно будет вновь хотя бы ненадолго погрузиться в атмосферу студенческой жизни.

Фото: Нижний 800

Ключевое мероприятие Молодёжной столицы России – День молодёжи. Праздник пройдет 24 июня на стадионе «Нижний Новгород». Предполагается, что посмотреть уникальное аудиовизуальное шоу придут свыше 50 000 зрителей. Постановкой масштабного шоу будет заниматься Илья Авербух.

А в июне молодые люди смогут пройти курс обучения в творческом лагере авторов музыки «Динамика».

ВАЖНО

Вся актуальная информация по программе «Столицы закатов» будет размещаться в телеграм-канале фестиваля и в группе ВК.