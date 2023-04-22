Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина сдавал в багаж

Помаду,

Тушь,

Карандаш,

Трусы,

Накладные ресницы

И съёмные ягодицы.

Огромные!

Как у слоних.

Рентген отсканировал их.

И вот что там было внутри.

Плакат «Гражданин, не кури!»

Дисконтная карта «Подружки».

Четыре мягких игрушки.

Таблетки против калорий.

Журнал «Караван историй».

Брошюра «Секреты вокала».

Кружка с именем Алла.

Топик.

Чулки.

Мокасины.

Прозрачный халатик. Лосины.

Расчёска. Очки без оправы.

Флешка с треками Давы.

Купальник. Зонтик для пляжа.

Салфетки для макияжа.

Пластырь.

Прокладки.

Кальсоны.

Крем для интимной зоны.

Тридцать гумских коробочек.

Столько же розовых кофточек.

Тоник.

Ушные затычки.

Бутылка минеральной водички.

Наушники фирмы Sony,

Купленные на Озоне.

Зеркало.

Коврик для йоги.

«Гастрофилин» от изжоги.

Плётка.

Костюм русалочки.

Корона и ватные палочки.

Словарь с английскими фразами.

Плащ, истыканный стразами.

Перина,

Картина,

Юбчонка

И маленькая собачонка.

Все вещи мужчины в VIP-зале

В бумагу с отчётом вписали.

Кричал.

Проявлял нетерпение.

Шестьдесят седьмого года рождения.

Рост - двести пять. Глаза карие.

Православный. Родился в Болгарии.

Был осмотрен каждый предмет -

Ничего запрещённого в заднице нет.

Так что багаж отправили к самолёту,

А пассажира допустили к полёту.