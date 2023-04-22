Разрушительные ливни, ураган и и снежный шторм: ненастье обрушится почти на всю Россию

Ненастье обрушится почти на всю Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О разрушительных ливнях в 11 российских регионах ещё несколько дней назад предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций:

«На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения до 40 мм осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай. На европейской части страны - в Мурманской, Архангельской областях, Республике Коми, Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, республиках Адыгея и Крым».

Ещё одна опасность - риск схода мокрых лавин и снежных масс, он сохраняется в горных районах Краснодарского края и республик Северного Кавказа, а также в Мурманской области.

И этот тот случай, когда прогнозы сбылись. Пока москвичи наслаждаются ярким солнцем и аномальным для апреля теплом, на Черном море погода совсем не курортная, а на севере России - зимнее ненастье со снежными шторами.

В конце рабочей недели в Краснодарском крае дожди были очень сильными, подтвердили «КП» в Московском метеобюро: в Сочи за сутки 20 апреля выпало 46 мм осадков, в Красной Поляне 52 мм, в Адлере 60 мм. В пятницу и в ночь на субботу в Крыму и Краснодарском крае снова прошли ливни - до 33 мм влаги. Для сравнения - Москве с начала апреля досталось всего 6 мм дождя!

НА ЮГЕ ПОГОДА НЕ КУРОРТНАЯ

Что происходит с погодой? И что дальше ждёт жителей разных регионов России?

- Конец апреля, а в Крыму и на Кубани погода пока совсем не курортная! Температура там отстает от нормы, в отличие от центральных областей европейской России. Обширный циклон, который разместился между акваториями Черного и Каспийского морей, пока никуда не собирается уходить из этого региона, — не порадовал прогнозом в эфире радио «Комсомольская правда» Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос». - В выходные и в начале следующей недели на юге будут ливневые дожди, местами с грозами и порывистым ветром. А в горных районах местами не исключен мокрый снег. Температура не весенняя: в Крыму в ближайшие три дня не теплее +11…+16 градусов. На Кубани до +13…+18 градусов тепла. А в Москве будет +20!

Пока прогнозы говорят о том, что первые майские праздники – с 29 апреля по 1 мая – на юге будут холоднее нормы. И сохранится вероятность осадков в виде дождя с грозами, временами переходящего в ливень. А после 5 мая погода улучшится.

СЕВЕР: СНЕГ И ШТОРМОВОЙ ВЕТЕР

- Если говорить о северных районах европейской части России - Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Республика Коми, то и там один за другим проходят циклоны. В отличие от центра, где господствует антициклон и светит солнце, на севере дожди, переходящие в мокрый снег, с сильным порывистым ветром, - продолжает Михаил Леус. - Но критичных значений этот ветер достигает лишь в прибрежных районах Мурманской области, Архангельской области и на востоке Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Сюда же можно добавить западные районы Ямало-Ненецкого автономного округа. На Крайнем Севере вблизи морского побережья ветер в ближайшие два-три дня сохранится сильный, с порывами местами до 23 - 28 м/сек.

В Гидрометцентре России добавляют: к воскресенью, 23 апреля, над северным Уралом соединятся сразу два циклона. Арктический, идущий с Баренцева моря, и средиземноморский - тот, что заливает южные регионы страны. Сильные дожди, местами со снегом, обрушатся на Ямал, Тюменскую область и Ханты-Мансийский округ.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: УРАГАННАЯ СИЛА

На Камчатке и в Магаданской области кружит обширный охотоморский циклон, - делится подробностями Михаил Леус. - На побережье Охотского моря ветер может достигать ураганной силы до 29-34 м/сек. Время от времени идет снег. В Магаданской области от -3 до +2 градусов. На Камчатке от 2 до 7 градусов тепла, мокрый снег с дождем.