Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова - 33-летний Николай Песков Фото: Личный архив

Несколько часов назад в СМИ - со ссылкой на Евгения Пригожина - появилась информация о том, что сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова - 33-летний Николай Песков - отслужил рядовым артиллеристом в ЧВК «Вагнер».

«Д.С.Песков, - сообщил Пригожин, - пришел и сказал - «забери его простым артиллеристом».

«Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи… на "Урагане"»

Узнав об этом, я сразу же позвонил Николаю Пескову…

«Отец меня сразу же поддержал»

…- Алло, Николай! Это Гамов из «Комсомольской правды». Ну, чего, вас, прежде всего, с прибытием из зоны СВО, да?

- Да, да, спасибо, Александр, спасибо. (Смеется).

- Вот, скажите, чья это вообще была инициатива – пойти служить, причём - сразу на передовую?

- Это была моя инициатива. И - абсолютно мое решение.

- Но вы же, как я понял, сначала к Дмитрию Сергеевичу, да, обратились за советом?

- Ну, смотрите… Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть изначально. Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас, о ЧВК «Вагнер». Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно с ними связаться. И он мне в этом помог.

- Скажите, Николай, а почему вы решили все-таки идти служить в зону СВО?

- Ну, смотрите, я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать.

- Цель, цель какая была вот у вас лично?

- Поскольку вот это все началось, я посчитал, что должен был помочь всем, всем, кто там находился, кто там трудится сейчас. Я не мог сидеть в стороне и как бы смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда.

- А, у вас кто-то из друзей, да, из ваших пошел в зону СВО?

- Да, да, многие туда, многие туда отправились.

- Скажите, а как отец отреагировал, вот - первая реакция?

- Смотрите, ну, как в анекдоте, как бы я у отца не спрашиваю про его работу, он не спрашивает про мою. Но, если честно, они, конечно, переживали. Но абсолютно поддержали мое решение.

- Они – это кто? Дмитрий Сергеевич и…

- Дома, дома, конечно.

- Татьяна Навка?

- Конечно, вся семья. Мы мы все собрались. Я рассказал, что я принял такое решение. И все, все меня поддержали.

- Не стали отговаривать там, то-се?

- Нет, нет, нет. Отговаривать не стали. Они спросили, а уверен ли я, что понимаю, куда иду? На что я ответил: да. И они сказали, что, вперед, вперед.

- Вот тогда в некоторых СМИ была такая странная немножко, ну, не знаю, как назвать, «провокация», не провокация, некоторых моих коллег. Когда они позвонили вам…

- Да.

- Ну, и вы нормально, собственно, ответили. Они это перевернули.

- Вы знаете, когда вот коллеги позвонили, я уже на самом деле готовился к службе. Я уже (Смеется)… Я уже готовился к поездке. Поэтому, немножко был и на нервах, и конечно, там наговорил им. Но ничего, ничего…

- Да нет, вы правильно все сказали. Это просто они, мои коллеги, перевернули. Ну, ладно…

Дмитрий и Николай Песковы. Фото: Личный архив

Контракт был на полгода

- И вот вы заключили контракт, да, с ЧВК «Вагнер»?

- Да, все верно.

- А почему именно с «Вагнером», объясните?

- Вы знаете, когда я слышал про их подвиги в Сирии и в других местах, это для меня казалось каким-то фантастическим фильмом. А когда началась СВО, это стало реальностью. И я принял решение вступить в их ряды.

- Ну, и вот Евгений Пригожин рассказывает, что Дмитрий Песков привез, значит, своего сына Николая…

- Ну, да, не то что он меня привез. Он просто нас связал с ребятами из ЧВК, вот, я дальше уже сам… и отправился туда.

- А вы «срочную» же служили в ракетных войсках, да?

- Да, да, я служил в Таманской дивизии.

- А, год?

- Год, да, год.

- В артиллерии. То есть у вас звание какое было?

- У меня - старший сержант.

- А вы кем были вот в артиллерии?

- А мы как раз работали с подобными артиллерийскими установками. (Имеются ввиду реактивные системы залпового огня «Ураган». - А.Г.)

- А, ну, ясно. То есть, для вас это не новое было, не новинка?

- Да, я уже был знаком с тем, как это работает. Хотя - и немножко.

- Понятно.

РСЗО "Ураган". Фото: Mil.ru

В зоне СВО у меня была красивая русская фамилия

- А, вообще, как вас там приняли ребята, куда вас определили, ваши командиры?

- Приняли нормально. Коллектив - очень дружный. Мы все там занимались одним делом. И было все нормально, спокойно.

- В части знали, что вы - Песков, сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства?

- Нет. Вы знаете, когда я туда поехал, мне пришлось сменить фамилию.

- Да?!

- Никто не знал, на самом деле, кто я. Поскольку там мы общаемся не по именам, не по фамилиям, а по позывным, это упростило как бы задачу.

- А можно, а можно узнать, под какой фамилией вы там были? Не Буденный, случайно?

- Нет, нет, конечно. (Николай Песков - правнук Героя Гражданской войны, маршала Семена Михайловича Будённого. - А.Г.)

- Я, конечно, шучу.

- Подробности я, конечно, вам такие рассказать не могу. Мне, может быть, еще понадобится (Смеется)…

- Ну, главное – не Буденный. И, значит, какой позывной был, какую фамилию – мы не будем называть?

- Конечно, конечно, я не могу вам это сказать. Вдруг мне она еще понадобится.

- Понятно. Но это хорошая фамилия была?

- Все было хорошо, да… (Смеется).

- Фамилия красивая была. Русская?

- Русская, разумеется.

Звонил отцу и жене. Но - очень редко

- Вот сколько вы всего времени там провели в войсках?

- Чуть меньше полгода.

- У вас контракт был именно на полгода?

- Да, да. Ну, вот такие вот контракты выдаются для ребят.

- Ну, то есть вы пока не стали его продлевать?

- Вы знаете, не буду раскрывать эту информацию.

- Ага, хорошо. Скажите, ведь там же контингент есть и особый. Вот ваши, значит, сослуживцы они кто были? Я не имею в виду по фамилиям, по позывным. А вот кто они?

- Там ребята из всей России, разных профессий абсолютно.

- То есть, не только там из колоний, как вот пишут?

- Нет, конечно. Там ребята абсолютно всех профессий, из разных городов. Там очень смешанный коллектив.

- Ага, понятно. А отец вам позванивал, или как? Или Татьяна Навка? Кто вам звонил вообще?

- Нет, нет, нет. Нам никто не звонил. Поскольку, ну, это не совсем безопасно. И там целая своя структура, чтобы выйти на связь. По возможности я связывался сам. Это было редко. Но иногда получалось. Я звонил всем, докладывал, что все в порядке, жив-здоров. И на этом все.

- Ну, то есть вы кому, отцу, Татьяне Навке, да, звонили? Кому еще?

- Ну, конечно. И жене. Жене и отцу.

- Вот про жену - подробнее бы… А вы давно женились?

- Чуть больше года.

- А дети есть уже?

- Еще нету.

- Но будут?

- Будут обязательно.

- Я понял. Ничего у меня так вопросы? А вы, кстати, кому-то давали уже интервью после возвращения или я первый?

- Нет, нет, нет.

- И не будете?

- Это только с вами. (Смеется).

- Ну, ладно, это… А вы знаете, у меня такое ощущение, что я прям с Дмитрием Песковым разговариваю. У вас манера говорить и…

- (Смеется).

- …и голос похож. Когда я не буду дозваниваться до Дмитрия Сергеевича, я буду Николаю Дмитриевичу звонить, хорошо?

- Спасибо. Можете в любое время.

- По любому вопросу.

- (Смеется).

«Мы работали постоянно, выезжали часто. Работы много»

- Так, теперь…Где вам пришлось или довелось повоевать, в каких операциях вы участвовали? Что-то можно из этого?

- Вы знаете, я, к сожалению, наверное, не могу, не могу раскрыть вам эту информацию - где и как мы работали.

- А как часто приходилось вашей артиллерийской бригаде, ее можно так назвать, да?

- Да, да.

- Работать.

- Мы работали постоянно, выезжали часто. Работы много.

- Но, допустим, как часто? Вот это же можно сказать?

- Довольно часто. (Смеется).

- Ну, в день? В день - сколько раз?

- Я думаю, что я не буду отвечать на этот вопрос.

- Хорошо, ладно. Но какие-то эпизоды, может быть, запомнились - подробно бы…

- Вы знаете, эпизодов было очень много и - разных. Но опять же, я предпочитаю не раскрывать, как мы там работали.

- А бывали случаи, когда вам было, хоть вы человек не новый в армии, - страшно?

- Слушайте, ну, конечно, конечно, разумеется. Я считаю, что, когда у солдата пропадает страх, ему надо оттуда валить. (Смеется).

- Я понял.

- Конечно. Было, ну, мне кажется, каждому солдату… И ни один человек не скажет, что ему было там не страшно. Но с этим приходится справляться.

- А вот еще во время «срочной», вы сказали, были старшим сержантом.

- Да.

- В Таманской дивизии. А здесь звание какое было?

- Там у нас нету званий. Там немножко по-другому все. Да, да, я был рядовой.

- А вы вернулись когда в Москву?

- Ну, недавно.

- А вот как вам, как человеку, который, скажем так, побывал внутри спецоперации, - какой она вам представляется? Ну и, может быть, что нас ждёт в ближайшей перспективе, на ваш взгляд?

- Вы знаете, я могу сказать одно, что безумно горжусь своей семьей «Вагнер». И не только - вообще все, кто там сейчас находится, все ребята делают колоссальную работу. И, я думаю, что все поставленные задачи будут выполнены. Я в этом убежден.

«Наш экипаж наградили за подвиг»

- Вас чем-то наградили за это время?

- (отвечает неохотно) Наградили, да.

- Чем?

- Я получил медаль «За отвагу».

- Да вы что, чего же вы молчите? Это когда произошло?

- Уже после Нового года.

- О, вы уже к этому времени сколько отслужили?

- Ну, уже где-то четыре месяца.

- А конкретно за что? Я понимаю, вопрос, может быть, глуповато звучит.

- Это уже за определенный боевой подвиг.

- А вы совершили боевой подвиг?

- Весь мой экипаж совершил определенный подвиг. У нас был один интересный выезд, как говорится. Больше я, наверное, сказать не могу.

- А сколько человек в экипаже? Нельзя говорить?

- У нас в экипаже три человека.

- Ваша же - РСЗО «Ураган», как я понимаю, - установка самоходная…

- Да, все верно.

- И (мы же сейчас все стали стратегами) - она поработала так, что накрыла какую-то цель на территории противника, правильно?

- Пусть будет так, да. (Смеется).

«Я знаю - отец мною гордится»

- С отцом на гражданке вы часто общаетесь?

- (вздыхает). Ну, видимся по возможности. Отец мой занятой человек. Когда получается, конечно, мы собираемся все дома. В семейном кругу.

- Но вы сейчас отдельно же живете, правильно?

- Все верно. (Смеется).

- А вот как Дмитрий Сергеевич оценивает вашу службу в зоне СВО? Чего он говорит?

- Вы знаете, он гордится мною, я так думаю. Отец мне сказал, что я принял правильное решение.

- Вы вот сейчас уже пообщались с ним, виделись после приезда?

- Конечно, разумеется.

- Один раз?

- Ну, неоднократно. (Смеется).

- Ну, я так понял, что ваше личное семейное положение сложилось… Кто ваша вторая половина?

- Ну, это я раскрывать вам не буду. (Смеется).

- Но это симпатичная девушка, надеюсь?

- Она прекрасна. (Смеется).

- Как ее зовут? (Смеется).

- Не буду я вам раскрывать такую интимную информацию.

- Вы мне на половину вопросов все же ответили. (Смеюсь).

- Главное, что она прекрасная. (Смеется). А все остальное не важно.

- Она не рядом сейчас?

- Нет, нет. (Смеется).

- Так, у Николая Пескова круг интересов, хобби, увлечения, вот чем вы занимаетесь?

- Ну, увлекаюсь спортом, разумеется. Я занимаюсь конным.

- Это мы знаем, да. Еще?

- (Смеется). Спорт, спорт, рыбалка, охота.

- Охота?

- (Смеется). Иногда балуюсь.

- У вас ружье есть дома?

- (Смеется). Это уже тоже я не буду отвечать. (Смеется).

- Ну, на половину вопросов… Вот, я надеюсь, вы не берете пример с отца, отвечая на вопросы журналистов?

- (Смеется).

- Это я шучу, конечно. (Смеется).

- Потому что Дмитрий Сергеевич очень откровенный с нами, особенно с теми журналистами, которых знает давно. И вопрос как бы за рамками интервью. Вот вы когда узнали, что являетесь правнуком Семена Михайловича Буденного, маршала Советского Союза?

- Ну, я с детства проводил достаточно много времени на его даче. Мой дедушка жив-здоров, мы и с ним проводим много времени. Он мне много рассказывает о Буденном. Поэтому, да, осознаю.

- А вот, ну, вообще вопрос как-то странно вообще звучит - на характере, может быть, не знаю, на мыслях, на взглядах это как-то отражается, нет, родство такое?

- Не знаю, не могу ответить на этот вопрос.

- Чем вы сейчас заняты? Или - вас сейчас тянет туда, к ребятам?

- Вы знаете, я постоянно о них думаю. И, конечно, «часть меня» хочет обратно к ним, есть такое.

- Часть Николая Пескова тянется туда?

- Да. Не хочется оставлять своих боевых товарищей.

* * *

- А вы отцу свою медаль показывали уже?

- Нет еще.

- Когда покажете? На 9 мая наденете ее, нет?

- (смеется). Я еще об этом не думал.

- Но супруге показали?

- Да, показал.

- А форму вы куда свою дели? Вы ж форме приехали?

- Форма у меня висит дома.

- Вы ее постирали?

- Разумеется, форму пришлось постирать…

- Как она, нормально отстиралась?

- Да, да.

- Жена погладила ее, да?

- Ну, конечно, конечно… Висит на вешалке. Готова. Вдруг понадобится еще.

- Ну, вас, наверное, супруга, если что, отпустит? Или как у вас, кто главный в семье?

- Конечно же, супруга. Она меня тоже поддержала. И она большой молодец - столько тоже переживала, пока я был там. Но она держалась. Молодец, молодец, ничего сказать не могу.

- Ну, я понял. Привет ей от «Комсомолки».

- Хорошо…

КСТАТИ

Несколько слов - перед тем, как положить трубку…

- Вы знаете, Александр, что я хотел еще добавить… В последнее время в новостях мы видим, как ЧВК «Вагнер» противопоставляют Минобороны. Это не так абсолютно.

На передовой у нас были одни задачи, одни проблемы. И мы все работали вместе. Вот это очень важно. Потому что, правда, я, когда вот смотрю иногда новости, там такую ерунду говорят. Мы все там были одним целым.