Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 апреля 2023 года: посол КНР во Франции возмутил Прибалтику и Киев, министр обороны просит разместить ремонтные базы для западных танков на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: REUTERS

ПРИБАЛТЫ ВОЗМУТИЛИСЬ КИТАЕМ

Посол КНР во Франции Лу Шае поставил под сомнение суверенность постсоветских стран. И заявил, что Крым был изначально российским.

- Есть история, где Крым изначально был в составе России. Это Хрущев предложил Крым Украине, но во времена Советского Союза, - ответил посол на вопрос ведущего о Крыме, а дальше допустил еще большую крамолу в отношении постсоветских республик, ставших независимыми государствами.

- В международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны, - объяснил ситуацию с ними китайский дипломат.

Чем вызвал бурю в стакане воды в республиках Балтии. МИД Эстонии уже вызвал посла КНР в Таллине, желая получить разъяснения и вручить ноту. Недовольство высказали и маленькие, но очень гордые Латвия с Литвой.

Особенно умиляет недовольство последней, которая в прошлом году сама "стерла" себя с "глобуса Китая", устраивая форменные истерики и проводя демонстративно недружественную политику в отношении КНР.

"НАФТОГАЗ" ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ВЕДУЩИМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ США

Издание The Financial Times сообщило, что глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов провёл переговоры с американскими энергетическими гигантами - компаниями ExxonMobil, Halliburton и Chevron. Как уверяют украинские чиновники, проведенные переговоры позволят в ближайшие годы заменить российские поставки в Европу.

Непонятно только, откуда высокие договаривающиеся стороны будут брать газ. Не из российской ли трубы газопровода? Не менее интересно, что кто-то из таких крупных компаний, вообще, решил провести переговоры с кем-то с Украины по вопросам поставок газа. Напрашивается закономерный вывод, что кто-то лжет. И, скорее всего, это украинская сторона. Которая, кстати, пока оставила в покое британскую компанию Shell, от которой Украина несколько дней назад требовала выдать ей безвозмездно 1 миллиард американских долларов.

Есть еще вариант, что это была группа менеджеров из компании, осуществляющей клининг-сервис указанных энергетических гигантов. Говоря простым языком, уборщики.

К РОССИИ, КАК К УКРАИНЕ

По данным агентства Bloomberg, получившего эту информацию от своих источников, Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ в рамках одиннадцатого пакета санкций против России.

- Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств, но, по словам людей, знакомых с предложениями, запрет на транзит через территорию России будет распространяться не на все товары, - сообщает агентство. Как особо отмечает агентство, новый пакет санкций "вряд ли будет направлен" против госкорпорации "Росатом", так как в ЕС нет консенсуса по этому вопросу.

Удивительно, что Россия в этом отношении оказалась даже в более выигрышной ситуации, чем Украина. Несколько восточноевропейских стран ЕС ввели запрет на поставки и даже транзит агропродовольственной продукции из Украины через свои территории и без всяких санкций.

МОК НЕ ПОНИМАЕТ…

- На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если конфликт будет продолжаться, если россияне все еще будут атаковать, это будет означать, что они атакуют нас и наши ценности. И, по-моему, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если продолжается конфликт, - заявила на днях мэр Парижа Анн Идальго и своим заявлением явно вдохновила украинские ведомства.

Минспорта Украины запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают российские или белорусские спортсмены. А Минкульт Украины (словосочетание-оксюморон) осудил проведение славянского фестиваля во Франции, поскольку там на одной сцене находились бы граждане Украины, РФ и Белоруссии.

В МОК уже раскритиковали решение Украины запретить своим спортсменам состязаться с россиянами и белорусами.

- Очевидно, это уже слишком, потому что в центре всех наших обсуждений должны быть интересы спортсменов, — заявил директор комитета по связям Джеймс Маклеод.

Странные наивные люди в этом МОК сидят. Неужели действительно не понимают, что Киеву глубоко плевать не только на интересы спортсменов, но и даже на право на жизнь всех украинцев?

БИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПО ТАНКАМ, НО И ПО РЕМОНТНОЙ БАЗЕ

Министр обороны Украины Алексей Резников, как пишет Newsweek, требует от Запада взять на себя более активную роль по обслуживанию предоставленного Украине арсенала. В том числе, речь идет и о размещении ремонтных баз западной военной техники ближе к зоне боевых действий.

- Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, и мы сделаем все возможное, чтобы организовать их приезд в Украину. Мы уже давно предлагаем нашим партнерам помощь в обеспечении технического обслуживания в максимальной близости к полю боя, - заявил Резников журналистам издания и пожаловался. - Отправить танк на ремонт в Европу очень сложно. Если бы сюда приезжали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло.

Вот это правильное решение. Мы только за. Долбать надо не только танки, но ремонтные базы. Сразу виден стратегический ум украинского министра.

УКРАИНА ОТКРЫВАЕТ "ВТОРОЙ ФРОНТ". С РУМЫНИЕЙ

Как считают эксперты, Украина начинает новую торгово-транспортную войну. И на этот раз - со своими европейскими друзьями. Аналитики считают это ответным ударом на запрет импорта и транзита украинской продукции странами Евросоюза.

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, Киеву не остается других вариантов, кроме как портов на Дунае, а это в первую очередь означает углубление русла на канале Быстрое, начало которых уже вызвало протесты Бухареста. Румыны считают, что это приведёт к обмелению канала Сулина и серьезному сокращению судоходства в самой Румынии, а также разрушит экосистему дельты Дуная.

Вот на этом фронте, в отличие от военного конфликта с Россией, у Киева есть все шансы победить. Особенно, если США помогут здесь украинцам.

ВЕРКУ СЕРДЮЧКУ НЕ ВЫПУСТИЛИ С УКРАИНЫ

Андрей Данилко (Верка Сердючка), который/ая последние месяцы просто пышет и дышит русофобией, неожиданно получил/а "по морде лица" от "ридной влады неньки Украйны". Он/она был/а вынужден/а отменить свои гастроли по США и Канаде, поскольку попало под запрет выезда за границу по новым правилам.

- У нас большой коллектив, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном актерском составе, потому что качество и уровень наших шоу зависит от каждого участника группы, - рассказало Данилко.

Какие гастроли? Автомат в зубы, шеврон с единорогом на камуфляж – и под Бахмут, где бойцы давно заждались Верку, но на худой конец им и Андрейко сойдет. Батькивщина опасносте!

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага, - отчитался о результатах работы против УПЦ глава СБУ Василий Малюк. -Также по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ, а на 61 священнослужителя УПЦ по материалам СБУ возбуждены уголовные дела.

- Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия переходит на использование национальных валют при расчетах за энергоресурсы и планирует отказаться от доллара и евро. Механизмы расчетов будут создаваться только в национальных валюта.