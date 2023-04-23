Игорь Верник женился в третий раз: избранница младше актера на 16 лет

Игорь Верник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер Игорь Верник женился в третий раз: избранницей 59-летнего шоумена стала продюсер сериалов Наталья Шнейдерова. Фотографией молодожёнов, снятой во время брачной церемонии, поделился в соцсетях брат артиста Вадим Верник.

«Мой любимый брат женился! Наташа, ты знаешь, как я тебя обожаю! Счастлив за вас!», - написал он.

Вадим пояснил, что брат и его невеста расписались расписалась ещё осенью 2022 года, а отпраздновать свадьбу влюблённые решили весной. Наталья младше шоумена на 16 лет

Для брачной церемонии Игорь выбрал классический костюм. Наталья появилась на торжестве в белом романтичном платье, в руках она держала нежный букет ромашек.

Игорь сыграл свадьбу с продюсером Натальей Шнейдеровой. Фото: соцсети.

Со своей первой женой Маргаритой, выпускницей факультета иностранных языков, Верник прожил шесть лет. Когда они поженились, ему было 22 года. У девушки уже был сын от предыдущих отношений. Актер до сих пор жалеет, что вынудил первую супругу сделать несколько абортов. Тогда он больше думал о карьере, а не о семье. После развода Рита эмигрировала в Израиль.

Второй женой актера стала Мария Казакова. Верник встретил симпатичную шатенку в магазине и сразу подумал, что хочет такую жену. Они обменялись телефонами и начали встречаться, а потом стали жить вместе. Тогда карьера Верника резко пошла вверх, у него были популярность и много работы. Мария же чувствовала себя одиноко. Супруги прожили вместе десять лет, у них родился сын Григорий. Сегодня молодому человеку 23 года. Верник и его вторая жена развелись в 2009 году. По словам артиста, всему виной была его работа.

Наталья Шнейдерова – известный продюсер, при ее участии были запущены в прокат сериалы «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Закрытая школа» и другие.

«Всю жизнь я мечтал встретить ту единственную. У меня перед глазами был пример родителей, которые так сильно любили друг друга», - рассказывал Игорь Верник в одном из интервью и уверял, что снова пойдет в загс только по большой любви.