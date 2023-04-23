Генеральная уборка на берегу Черного моря

Фото предоставлены пресс - службой Вода России

Моросящий временами дождь и порывистый ветер. Такая погода не остановила добровольцев, решивших навести порядок в Темрюкском районе. Здесь на побережье Черного моря, недалеко от посёлка Веселовки, состоялась Всероссийская экологическая акция по уборке берегов «Вода России». Такие масштабные экосубботники стали уже традицией. Правда, число участников с каждым годом растет. В этот раз больше 500 человек, вооружившись мешками и перчатками, убирали мусор на песчаной косе. Она расположена между морем и природным памятником Соленым озером, это популярное место отдыха среди жителей и туристов.

Пляж готов к приему туристов

Спасали природу неравнодушные жители самых разных возрастов, волонтеры движения “Энергия добра”, сотрудники компании «ОТЭКО» (оператор морских терминалов в порту Тамань) и представители муниципальных властей. В субботнике также участвовали заместитель директора центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Абиль Везиров, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Андрей Колосков, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Мария Краснощекова, секретарь комитета ЗСК по физической культуре Ирина Караваева, глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Фото предоставлены пресс - службой Вода России

Уборка прошла в формате квеста-соревнования между командами. Стекло, пластик, металл — если не утилизировать, то весь этот хлам будет разлагаться столетиями. А это серьезная угроза для экологии. В прошлом году волонтеры вывезли 370 мешков отходов. В этот раз собрано более 600 мешков мусора, почти половина была забита пластиком. Собранные отходы ждет сортировка, а затем переработка. Но уже можно сказать, что пляж готов к туристическому сезону.

- Всех участников акции объединило общее правильное дело, ведь благодаря неравнодушию людей, заботящихся о природе, экологическая ситуация улучшается, - сказал заместитель директора центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Абиль Везиров. - Эта крупнейшая акция объединила больше 8 млн человек. Но отмечу, что она известна не только в масштабах страны. Мы делимся своим опытом и на международной арене.

Фото предоставлены пресс - службой Вода России

Прививать любовь к чистоте своим примером

Многие добровольцы пришли на генеральную уборку всей семьей. Так и веселее, и пользы больше. Родителям с малых лет удается приучить свое чадо к простому правилу – надо беречь природу. На собственном примере показал заботу об экологии и специальный гость акции Николай Валуев, знаменитый российский боксер, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

- В прошлом году Тамань впервые присоединилась к федеральной акции «Вода России», а привела эту акцию на гостеприимный черноморский берег компания «ОТЭКО». Сегодня мы видели сотни людей, пришедших на акцию, видели с каким рвением они тратят свой законный выходной день на то, чтобы очистить пляж от мусора, - сказал Николай Валуев. - Привить любовь к чистоте будущему поколению мы можем только собственным примером. Как только в своем доме я начал разделять мусор, сортировкой занялись и мои дети.

Фото предоставлены пресс - службой Вода России

Для портовиков сохранение уникальной природы Таманского полуострова является важнейшей частью корпоративной культуры. «На производстве у нас применяются комплексные меры по защите окружающей среды, эти решения дополняются экологическим просвещением: проводим уроки в школах, сажаем деревья, убираем от мусора берег. Искренне благодарим всех участников акции», – отметил Александр Меткин, первый заместитель генерального директора АО «ОТЭКО».

СПРАВКА «КП»

Акция «Вода России» – часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и проводится с 2014 года под патронажем Минприроды РФ. Сегодня это – крупнейшая экологическая инициатива в России, которая объединила 8,1 млн человек из 85 регионов страны. Участники уже очистили 10 300 водоемов и собрали 75 800 КамАЗов мусора.