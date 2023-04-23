Выбрали самую сильную вокалистку на эстраде: Кому дорога в караоке, а кто на самом деле умеет петь из звезд шоу-бизнеса

Полина Гагарина — самая сильная вокалистка на нашей эстраде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувший год наша эстрада изменилась. Обновились лидеры хит-парадов, часть мэтров сцены записали новые песни и опять на пике карьеры. Самые популярные певицы, правда, не всегда профессионалы своего дела. Поклонники артистов часто спорят в сети из-за вокальных данных кумиров. Мы спросили у профессионала – кто из звезд эстрады умеет петь.

Эксперт Юлия Таравкова, педагог по вокалу, автор песен и саундпродюсер, для kp.ru сделала разбор вокальных данных и возможностей не только популярных, но и самых обсуждаемых эстрадных исполнительниц 2023 года.

Эксперт Юлия Таравкова (педагог по вокалу, автор песен и саундпродюсер) разобрала вокальные данные и возможности популярных и самых обсуждаемых эстрадных исполнительниц 2023 года Фото: Личный Архив

Полина Гагарина

Лучшей певицей страны два года подряд называют Полину Гагарину по данным ВЦИОМ. Главное – наставница «Голоса» регулярно выпускает качественные музыкальные новинки. Единственная из отечественных исполнителей, кто участвовал и прошел в финал известного в Азии, самого популярного китайского музыкального конкурса Singer.

Эксперт Юлия Таравкова: "Талантливая, одаренная певица. Уже ребенком, при поступлении в музыкальную школу в Саратове, пела Уитни Хьюстон (сильнейшая вокалистка, репертуар которой не многие взрослые профессионалы смогут исполнить). Мы учились вместе с Полиной в музыкальном училище эстрадного и джазового искусства РАМ им. Гнесиных. Она всегда пела диапазонные сильные песни и слышно было за версту, что поет Полина. Смею предположить, что на нашей эстраде у Полины самый большой диапазон - думаю около трех с половиной октав. Правда, мы никогда не слышали в ее исполнении свистковый режим в песнях как у Арианы Гранде и Мэрайи Кери, но осознавая ее опору и дыхание, я думаю она точно умеет брать эти супервысокие ноты. Помимо диапазона, Полина очень техничная певица – вибрато (изменения высоты, силы, тембра – прим. Авт), мелизматика (на один слог текста приходится четыре и более звуков мелодии – прим. Авт.), шикарный бэлтинг (вокальный прием с высокими нотами – прим. Авт.), тванг (прием позволяет звучать голосу звонче, пронзительнее, мощнее – до частот выше 2000 гц – прим. Авт). Полина самая сильная вокалистка на нашей страде».

МакSим

Из-за тяжелой коронавирусной пневмонии у артистки два года назад было 95% поражение легких. Из-за проблем со здоровьем она оказалась на пике интереса публики и решила перезагрузить карьеру – поехала в тур по стране, часть которого перенесли. Так как здоровье подвело – пару концертов на сцене она просто «шептала». Но были ли когда-то у МакSим шикарные вокальные данные?

Эксперт: «МакSим больше чем просто певица, она - автор, песни которой любят люди и поют целыми стадионами. Написать «Знаешь ли ты»: хит, который стал гимном «Спартака» - это заслуга! Но если сузить масштаб личности до просто разбора ее вокала, то не все так радужно. За много лет артистки на большой сцене я не увидела существенного прогресса в вокале. Разве что петь (когда в ресурсном состоянии) Марина (настоящее имя певицы Максим. - прим. авт) стала интонационно чище. Вокал МакSим невозможно назвать профессиональным пением - это скорее напевание. Любовь зрителей заслужил ее нежный юношеский тембр, искренний посыл в песнях, доброта. Не всем и не всегда нужно обладать вокальной техникой, чтобы заслужить народную любовь. По моему опыту сила звука напрямую зависит от характера и эмоциональности человека. Например, бэлтинг и элементы экстримвокала (рык, расщепление) умеют использовать те люди, которые умеют быть агрессивными, сильными, пробивными. По голосу можно определить характер человека. Если голос мягкий, нежный, то и человек чаще всего именно такой. Часто у больших начальников голос поставленный и без педагога!»

Анна Асти

В апреле 2023 года Анна Асти стала лучшей сразу в 5 номинациях музыкальной премии «Жара»: «певица года», «артист года», «альбом года», «женское видео» и «лучшая песня». У Асти было много и других премий. Треки возглавляли чарты в России и ближнем зарубежье. Альбом «Феникс» оказывался на первом месте в чарте альбомов «ВКонтакте».

Эксперт: «Анна Асти - одаренная певица со своей ярко выраженной манерой исполнения. Ее кумирами, как и у Полины Гагариной, были - Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэри, Джесси Джей, что часто оставляет профессиональный отпечаток в вокале. Что говорит о том, как важно формировать качественный музыкальный вкус с детства! Так же, как и у Полины, у Анны достаточно большой вокальный диапазон, судя по песням: это точно две с половиной – три октавы. Очень красивый субтон, сильные верхние ноты. Но основной ее фишкой считаю ритмичность и эту «кошачью манеру» исполнения, которую сейчас многие копируют. В самом тембре Анны много воздуха, бэлтинг - яркий плотный и проявленный, микст. Голос техничный и гибкий, просто песни Анны не предполагают акцента на мелизматику. Но она точно умеет и импровизировать, и четко интонационно исполнять мелизмы там, где это уместно. Думаю, она бы точно спела лучшие хиты Уитни Хьюстон достойно, просто мы всегда слышали только ее авторский репертуар».

Лариса Долина

Народная артистка давно получила и признание, и награды. Но сейчас Лариса Долина переживает новую волну популярности и у молодой аудитории: победа в шоу «Три аккорда», участие в проекте «Две звезды», новые дуэты и песни.

Эксперт: «Лариса Долина - человек эпоха. Это самая сильная эстрадно-джазовая вокалистка советского времени (огромное количество песен к фильмам) и самая яркая певица в настоящий момент. Огромное наследие: альбомы, мюзиклы, премии. Огромный багаж профессиональных знаний, которыми она делится со студентами. Это профессионал с большой буквы. Нынешнее поколение минусовщиков не знает: что такое петь под живой оркестр. Лариса Долина умеет совмещать жанры и стили, она может блестяще отпеть джазовый концерт с живым оркестром Игоря Бутмана. Или выпустить дуэт, например, с начинающим певцом в современном попзвучании. Именно поэтому она до сих пор так востребована: потому что она не ханжа и чувствует тренды времени, много работает и поддерживает молодежь. Вокалистка, которая поет джаз - просто не может петь плохо. Это и вокальная гибкость, и диапазон, и импровизация, и супертехничность, и особое чувство стиля и ритма в музыке. И прошу заметить: если бы она пела неправильно, то за столько лет вокальной практики и нагрузки на аппарат - ее голос давно бы изменился (осип, уменьшился в диапазоне и так далее). На сегодняшний момент есть незначительные изменения, но Лариса Александровна все так же в прекрасной вокальной форме и поет так, как многие на нашей эстраде не умеют петь в 20 лет».

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина

Любовь Успенская сейчас поет на Первом канале с дочерью Татьяной в шоу «Две звезды». Успенская готовит для дочери большую сольную программу – будет делать из нее звезду.

Эксперт: «Да простит меня Любовь Успенская, но для меня, как педагога по вокалу, ее звук несовершенен. Много в ее манере исполнения зауженного, носового призвука. Он и стал ее отличительной фишкой. Ничего не могу сказать про ее диапазон, потому что его особо нет в песнях, за исключением «Кабриолета», где в припеве есть подъем наверх - особо нечего вспомнить. Ее стиль исполнения не предполагает особой вокальной техничности, в шансоне это не принято. Успенская поет сердцем и эмоциями, проживает артистически свои песни. Любовь умеет так подать смысл песни, что ее невозможно было не полюбить слушателям. Это народная певица. В отличии от мамы, у Татьяны более свободный звук, красивый тембр, глубокие плотные низкие ноты. Хочется, чтобы она раскрывала свою индивидуальность и не снимала манеру мамы, второй Любви Успенской не получится. Татьяна музыкальна, ей важно найти свою манеру исполнения и свой стиль в песнях».

Любовь Успенская решила сделать из дочери Татьяны суперзвезду. Таня поет лучше мамы. Кадр Первый канал, шоу «Две звезды»

Ольга Бузова

Ольга Бузова умеет удивлять. На днях она шокировала очередным заявлением. Ольга пересказала диалог со своим педагогом по вокалу: «Ты знаешь, что у тебя три октавы?» Я спросила: «А что такое октава?» Поверить многим в такое «открытие года» было сложно.

Ольга Бузова на днях шокировала публику заявлением о наличии у нее трех октав Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт: «На уроках вокала есть такая распевка - губная трель, это самый простой разогрев, без фонетики, основанный на одной опоре дыхания. На этой распевке у большинства людей будет самый большой диапазон, даже совершенно не поющий человек может протрелить до трех октав. Но когда включается фонетика и гласные – тогда у большинства качество звука оставляет желать лучшего: сразу обнаруживаются все зажимы, гнусавости. Каждый человек может в караоке ну как минимум две октавки выдать. Но какого качество будут эти октавы? Если диапазон Ольги (по мнению ее педагога) три октавы - тогда почему мы вынуждены слышать то, что слышим? На мой взгляд, если смотреть реально на вещи – то с теми природными данными, которые есть у Ольги, интонационно чисто она будет петь живьем после двух-трех лет стабильных уроков вокалом два раза в неделю. На остальную технику высшего пилотажа (мелизматика, бэлтинг, микст, ритмичность, элементы экстрим вокала) уйдет еще несколько лет. В принципе во всех вокальных школах на обучение пению уходит от трех до пяти лет, в зависимости от отправной точки - степени одаренности. Но я бы не рассматривала Ольгу как певицу, она шоувумен в первую очередь. Она неплохо двигается на сцене, действительно создает шоу. И если Бузова будет находить время на работу с вокалом стабильно два раза в неделю – то через несколько лет мы услышим результат!»