Вообще-то внешнюю политику в Германии определяет федеральный канцлер. Однако Олаф Шольц вынужден постоянно оглядываться на главу своего МИД Анналену Бербок Фото: REUTERS

Похоже, Берлин взял курс на окончательный разрыв отношений с Москвой. От них и так осталась бледная тень, но и она, усилиями нынешнего германского правительства, вскоре грозит исчезнуть. Немецкая пресса с нездоровым ликованием сообщила, что из страны высылаются сразу около трех десятков российских дипломатов. Мол, в МИДе полагают, что они «ведут разведывательную деятельность и вмешиваются во внутренние дела». Однако ни единого доказательства в поддержку этих обвинений не приведено.

Историю можно было бы счесть банальной (Запад еще с советских времен регулярно практикует массовое выдворение сотрудников наших дипломатических учреждений), если бы не одна пикантная подробность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти Германии заранее уведомили Россию о предстоящей высылке, но попросили не предавать это гласности. Однако через какое-то время сами слили информацию журналистам. О том, что это было сделано специально, говорит и то, что одновременно в прессе Германии, Норвегии, Дании и Швеции валом повалили материалы о «русских шпионах». В нарушение всех этических норм назывались конкретные фамилии, публиковались фото членов семей, но опять-таки не приводилось никаких фактов, подтверждающих «шпионаж».

В субботу в Берлине приземлился российский самолет Ил-96, на котором наши граждане отправятся домой. Власти дали ему разрешение на пролет. Однако, как это принято в международных делах, Москва уже заявила, что ответит зеркально на германский демарш. В МИД России сообщили, что более 20 немецких дипломатов должны будут покинуть нашу страну.

Вообще-то внешнюю политику в Германии определяет федеральный канцлер. Однако Олаф Шольц вынужден постоянно оглядываться на главу своего МИД Анналену Бербок. Эта представительница «зеленых» не слишком образованна, но зато демонстрирует на своем посту невероятную упертость, не скрывая, что готова поступиться мнением своих избирателей, лишь бы досадить русским.

Но вдохновителем этой враждебной акции была даже не она. Например, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт не исключает, что Берлин действует по отмашке из Вашингтона и Лондона, которые «надеются вызвать военную свару на европейском континенте с целью зачистки своих интересов и восстановления собственной финансовой системы».

- Такие действия всегда были предварительной подготовкой к началу горячего конфликта, - считает политик. - Поэтому крайне важно, чтобы немецкий народ осознал, в какую бойню его втягивают.