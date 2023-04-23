Большая Арктическая экспедиция вышла на финишную прямую

Этой весной 14 московских школьников отправились в Арктику. Фото: Предоставлены Лабораторией Путешествий

Один долгий переход остался участникам Большой Арктической экспедиции до цели. Напомним, этой весной 14 московских школьников отправились в Арктику. Семеро из них живут и исследуют природу ледяной пустыни на самой крайней северной точке Евразии – на метеостанции, расположенной на мысе Челюскин. Еще семеро смелых под руководством кавалера Ордена Мужества, известного полярника Матвея Шпаро на лыжах штурмуют снега и льды, повторяя путь первооткрывателей Арктики. С ними вместе все радости и сложности пути разделяет наш специальный корреспондент Евгений Сазонов, он также ведет дневники Большой Арктической экспедиции специально для радио «Комсомольская правда»:

Фото: Предоставлены Лабораторией Путешествий

- Уже 23 апреля мы планируем дойти до конечной цели нашего путешествия – мыса Челюскин, и наш 9-дневный поход будет завершен. У нас осталось около 19 км, позади – 130, - передает с Севера Евгений Сазонов. – Но 22 апреля Арктика показала нам всю свою красоту и характер. Ночь была морозная, утро – солнечным, день – теплым, вечер – туманным. Арктику недаром называют кухней погоды: также, как и кухне, здесь все время что-то готовится, но по одному богу известному рецепту. Уж очень быстро все меняется. Только что ты шел под ярким солнцем через торосы и так зажарился что разделся до легкой флиски, и вот уже светило спряталось за облака, и ты спешишь натянуть не только куртку, но и пуховик.

Фото: Предоставлены Лабораторией Путешествий

22 апреля экспедиция заглянула в избушку Ивана Дмитриевича Папанина – дважды Героя Советского Союза, исследователя Арктики, почетного члена Географического общества СССР. Именно Папанин в 30-х гг ХХ века возглавлял в первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс». Перемещаясь по Северному Ледовитому океану такие станции до сих пор продолжают исследовать океан, геофизику, метеорологию и многое другое, регулярно поставляя ученым важные данные. Папанин же в 1934-1935 гг был начальном станции на мысе Челюскин, куда сейчас движется спортивный, лыжный отряд Большой Арктической экспедиции. Он же приказал построить «избушку», которая, по словам Евгения Сазонова, во всех географических описаниях она проходит именно как изба Папанина:

Фото: Предоставлены Лабораторией Путешествий

- Однако «изба» - это слишком громко, - рассказывает наш спецкор. - На самом деле, это крохотный домик, в котором и одному тесно. А еще там не закрывается дверь, и поэтому домик почти до потолка набит снегом. А раньше здесь всегда хранился запас еды, топлива и был журнал посетителей. Так повелось еще с 30-х годов, когда Иван Дмитриевич Папанин открывал полярную станцию на мысе Челюскин. Место ему тогда не очень понравилось, и во время первой зимовки он отправился на лыжах исследовать побережье, попал в пургу, заплутал и уже попрощался с жизнью, но, выйдя на место, где сейчас стоит избушка, определился, куда идти, и спасся. После этого случая Папанин приказал сделать на том месте домик для заплутавших путников. И даже пожертвовал шкуру медведя, добытую лично.

Фото: Предоставлены Лабораторией Путешествий

Сейчас избушка переживает не самые лучшие свои времена. Но, как передает Евгений Сазонов, у членов экспедиции родилась идея восстановить домик или хотя бы сделать дверь, чтобы снег не попадал внутрь. Необходимые замеры провели, и на следующий год, возможно, новая Большая Арктическая экспедиция постарается воплотить эту идею в жизнь.

Фото: Предоставлены Лабораторией Путешествий

Фото: Предоставлены Лабораторией Путешествий