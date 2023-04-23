Как защититься от кори и будет ли эпидемия в России: Роспотребнадзор дал уверенный ответ

Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БОЛЕЮТ В 44 РЕГИОНАХ

- Корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать. Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, - так обрисовала ситуацию с заболеваемостью корью в России глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В общем, паники: в большинстве регионов случаи единичные. И никакие масштабные ограничительные меры не нужны, уверены в Роспотребнадзоре.

- Там, где они нужны - локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно, - уточнила Анна Попова.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ВСПЫШКИ

Инфекцию в основном привозят из других стран, в первую очередь из ближнего зарубежья - там, в отличие от России, не все привиты от кори. Отказ от вакцинации, в том числе и среди россиян, в Роспотребнадзоре считают главной причиной распространения очень заразной болезни.

ДАГЕСТАН - ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Самая серьёзная ситуация с корью в Дагестане - порядка 200 официально подтверждённых случаев. Болеют и дети, и взрослые, и в Махачкале, и в сельской местности.

- Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая, - считают в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.

Также много заразившихся в Саратовской, Новосибирской и Ленинградской областях.

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ ИНФЕКЦИЯ

Корь передаётся воздушно-капельных путём - то есть при кашле, чихании, даже просто во время разговора.

- Кто группа риска? Торговля, транспорт, работники метрополитена, наземного транспорта, журналисты... Мы же через нос вдыхаем вирус кори, - объясняет академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Если человек не вакцинирован, то риск заражения при контакте с носителем практически 100-процентный. А вот те, кто сделал прививку, защищены на 97%.

ПОЧЕМУ НЕ БУДЕТ ЭПИДЕМИИ

Почти все жители России, более 95%, привиты от кори. Такой уровень иммунизации исключает риски эпидемии, уверены в Роспотребнадзоре.

- Никаких пандемий, никаких вспышек у нас не будет, потому что у нас есть коллективный иммунитет в нашей стране, - согласен с коллегами академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.

КОМУ НУЖНА ПРИВИВКА

Рекомендация Роспотребнадзора такая: если человек по каким-то причинам пока не привит, ему необходимо вакцинироваться против кори двукратно с интервалом 3 месяца.

Корь - тяжёлое и опасное заболевание, она может привести к серьёзным осложнениям, так что стоит позаботиться о своём иммунитете.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ КОРИ

В начале болезни: высокая температура, заложенность носа, сухой кашель, слабость, плохой аппетит, боль в горле, иногда конъюнктивит. В целом очень похоже на ОРВИ. Чуть позже появляются новые симптомы -

отечные веки, одутловатое лицо, светобоязнь, слезотечение. Состояние с каждым днем ухудшается.

На третий-пятый день и в течение следующих 3 - 4 дней: появляется сыпь. Сначала на лице, за ушами, затем на шее и верхней части груди, позже на руках, бёдрах, туловище, в последнюю очередь - на кистях рук, голенях, вторах.

Через 4 - 5 дней после появления сыпи: она становится буровато-коричневого цвета, снижается температура, стихают насморк и кашель, улучшается самочувствие.