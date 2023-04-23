Одна фраза посла Китая о Крыме заставила прибалтов и Украину брызгать слюной: вот что сказал дипломат

Посол Китая во Франции Лю Шайе Фото: Кадр видео

Украинским дипломатам стоит брать уроки у посла КНР во Франции. Они хамят везде, где только можно, обзываются, требуют, оскорбляют и показывают тем самым свое собственное нутро. А господин Лю Шайе, представляющий в Париже Пекин, сказал всего две-три сугубо нейтральные фразы и выбесил ими, как минимум, четыре страны (а то и побольше), заставив их брызгать слюнями во все стороны и показать снова свое собственное нутро.

В эфире французского телеканала посол КНР в ответ на вопрос ведущего, кому принадлежит Крым, ответил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", поскольку полуостров "изначально принадлежал России", а лидер СССР "Хрущев отдал его Украине". Вторая фраза, которая взбаламутила все прибалтийское "болото", касалась как раз Латвии, Литвы и Эстонии. По мнению китайского посла во Франции, страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран".

Собственно говоря, посол не произнес ничего страшного. Он ведь не ответил на вопрос, чей Крым, а лишь провел некий краткий экскурс в историю и привел факты, которые абсолютно неоспоримы. Да и что касается прибалтов, то, по большому счету, он объяснил, что им нужно сделать для повышения эффективности их международного статуса.

Но что тут началось! Какие голосистые завывания понеслись из Таллина, Вильнюса и Риги, капелла кастратов позавидовала бы высоте берущихся нот.

- Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем пояснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления, - заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

Министерства иностранных дел Эстонии и Латвии уже вызвали к себе на ковер послов Китая в их странах. МИД Литвы тоже наверняка поступил бы так, но в Вильнюсе нет китайского посла. Пекин понизил уровень дипотношений после того, как Вильнюс начал демонстративно проводить антикитайскую политику, За что, кстати, Литва огребла в экономическом плане по полной, "стерев" себя с "глобуса Китая".

Аналогично прибалтам отреагировал и Киев. Оттуда понеслись гневные вопли о недопустимости такого поведения представителя КНР во Франции, а посол Киева в Париже Вадим Омельченко ехидно заметил, что у его китайского коллеги могут быть "проблемы с географией". Впрочем, какие именно, не уточнил. Примечательно, что, например, неоднократно оскандалившейся главы МИД ФРГ Анналены Бербок Омельченко никаких проблем ни с одной из наук не замечал. А там не только география, но и, как минимум, история с геометрией пострадали от бывшей прыгуньи на батуте.

В общем, дикий вой раздался на европейских болотах. Такой, что собака Баскервилей в страхе бы убежала куда подальше.

Между тем, ничего кардинального господин Лю не произнес. Что же касается некоторой резкости по отношению к микро-тиграм из Прибалтики, которые по отношению к Китаю являются не более, чем блохами на собаке, то она, вероятно, вызвана (и оправдана) тем, что эти три блохи стали проводить по наущению США и руководства ЕС ярко выраженную протайваньскую и антикитайскую политику.

Кстати, в августе прошлого года Лю Шайе уже заявлял весьма резко, что у украинского и тайваньского кризиса есть нечто общее – за ними стоит "черная рука, рука США". И, как мы видим, это ни в коей мере не повлияло на изменение внешней политики Пекина, которая осталась очень взвешенной и совершенно нейтральной.

Что же касается скандала, то его можно раздуть совершенно из пустого места, особенно, если очень хочется. Хотя бы просто обратить на себя внимание.